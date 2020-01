Xornada sobre as axudas para a incorporación á apicultura

Data inicio: 24/01/2020

Data fin: 24/01/2020

Lugar: centro de interpretación do queixo e do mel arzúa

A Asociación Galega de Apicultura (AGA) e o Sindicato Labrego Galego organizan para o vindeiro 24 de xaneiro en Arzúa unha xornada formativa sobre as axudas para a incorporación profesional á apicultura

A actividade, de carácter gratuíta e aberta ao público, celebrarase no Centro de Interpretación do Queixo e do Mel, en horario de 16:00 a 18:00 horas.

Para asistir cómpre inscribirse previamente enviando un email a [email protected] ou chamando ao 981 508 142.