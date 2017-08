Programa e ficha de inscrición no “II Encontro Enolóxico Galego”

Data inicio: 01/09/2017

O vindeiro 1 de setembro celebrarase nas adegas Casal de Armán, en Ribadavia, o “II Encontro Enolóxico Galego”, no que destacados profesionais do sector vitivinícola exporán as últimas innovacións en enoloxía.

Este evento está organizado pola Asociación Galega de Enólogos (AGE) e conta coa colaboración, entre outros, da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega).

A inscrición debería remitirse vía e-mail a [email protected] , ou ben a [email protected]

