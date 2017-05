Programa das VI Xornadas Kemin sobre nutrición de gando vacún leiteiro

Data inicio: 05/06/2017

Data fin: 05/06/2017

Lugar: Hotel Santiago Lugo, Lugo, España

A empresa Kemin Animal Nutrition & Health-Emena organiza as VI Xornadas Técnicas sobre Nutrición de Vacún de Leite, que se celebrarán o vindeiro luns, 5 de Xuño, no Hotel Santiago de Lugo. Este ano céntranse nas novas oportunidades e vantaxes que ofrece a formulación en aminoácidos na nutrición do gando bovino de leite.

A asistencia será libre pero, debido a que o aforamento é limitado, é necesario inscribirse previamente. Para facelo, débese enviar un correo electrónico á dirección[email protected] indicando nome, número de persoas interesadas, empresa, teléfono móbil e correo electrónico dos asistentes.

O programa da xornada é o seguinte:

9:00-9:30 Rexistro e entrega documentación

9:30-10:00 Benvida e presentación.

D. Jose-Maria Vilanova, Area Manager, Kemin Ibérica Animal Nutrition and Health EMENA

10:00-11:00 Alimentación en base a aminoácidos para mellorar o rendemento reprodutivo.

Phil Cardoso, DVM, Ph.D.-University of Illinois, Departament of Animal Sciences, USA.

11:00-12:00 Influencia da composición do leite na produción e a calidade na industria láctea.

Jaime Magdalena, Ph.D.- Investigador e profesor da Universidade de Santiago de Compostela. España.

12:00-12:30 Descanso e Café

12:30- 13:15 Requirimentos de lisina en vacas leiteiras.

Nelson Lobos, Ph.D.-Technical service manager dairy, Kemin North America, USA.

13:15-14:15 Situación do mercado de produtos lácteos en EEUU e perspectivas de futuro.

Fernando Valdez. Vice-president Kemin Industries, Animal Nutrition and Health North America, Deas Moines, Iowa. USA.

14:15-14:30 Sumario e peche

13:45?15:00 Xantar e Netwoking

Descarga aquí o programa completo da xornada.