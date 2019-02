Programa da Xornada Técnica de Africor Lugo

Data inicio: 06/03/2019

Data fin: 06/03/2019

Lugar: Facultade de Veterinaria, Lugo, España

Africor Lugo organiza o vindeiro 6 de marzo a súa xornada xornada técnica anual, na que diversos expertos falarán sobre aspectos clave para a mellora da rendibilidade dunha gandería de vacún de leite. A asistencia é libre e gratuíta.

A xornada celebrarase na Facultade de Veterinaria de Lugo en horario de mañá e tarde. Comezará ás 10:30 horas Manuel Cerviño, de Boehringer, cun relatorio sobre “Bovikalc Dry, unha forma máis saudable de abordar o secado”. A continuación, Juan Cainzos, de Elanco, falará sobre eficiencia; e Luis Miguel Jiménez, de Servet Talavera, explicará as claves do benestar animal no período seco. A quenda de mañá pecharáa Alfonso Goris, de Clun, cunha ponencia sobre a importancia do plan de recría.

Xa pola tarde, as intervencións correrán a cargo de Rubén Mosquera, de Aira, que falará sobre a “Plataforma da receita veterinaria electrónica”; Javier López, de Xenética Fontao, cunha ponencia sobre xenómica, e Laura Elvira, de MSD Animal Health, quen explicará as bondades do descornado sen dor.