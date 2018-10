Programa da xornada de Africor Pontevedra sobre mellora no manexo do gando vacún

Data inicio: 30/11/2018

Data fin: 30/11/2018

Lugar: Agolada, España

O día 30 de novembro celebrarase no concello pontevedrés de Agolada a “IV Xornada Técnica: A mellora no manexo do gando bovino de leite e de carne”. Esta xornada está organizada pola Asociación O Parapeto, en colaboración con AFRICOR Pontevedra, a Consellería de Medio Rural e o Concello da Golada e terá lugar no Auditorio Manuel Costa Casares,

A asistencia é libre e gratuíta. O programa da xornada é o seguinte:

11:00 Inauguración:

– José González Vázquez, conselleiro do Medio Rural.

-Ramiro Varela Peón, alcalde de Agolada.

11:15 Importancia do benestar animal nas xatas. David Otero Lavandeira (Veterinario Vacún de Leite de NANTA).

12:00 Traballar sen antibióticos no vacún de leite ¿É posible?. José Taboada (Gandeiro e Veterinario asesor de ALLFEED).

12:45 Pausa café. (Degustación de queixo ecolóxico e viños, por cortesía de Cooperativa Cobideza).

13:00 Resultados e novidades do programa xenómico. José Antonio Jiménez (Xefe de departamento Técnico de CONAFE).

14:00 Horas. XANTAR en PARRILLADA AGOLADA (Prezo 7 euros). (CHURRASCO DE BECERRO FRISÓN NA PARRILLADA DE AGOLADA)

Clausura:

-Héctor Miguel Martínez Sánz. Tenente alcalde do Concello de Agolada.

-José Carlos Vega Rodríguez. Presidente de Fefriga e Vicepresidente de Conafe

Ao remate terá lugar o sorteo dunha becerra, de doses seminais e doutros agasallos.