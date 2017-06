Programa do curso“A Ribeira Sacra: Paisaxe, patrimonio e terra de viños”

‘A Ribeira Sacra: Paisaxe, patrimonio e terra de viños’ é o título do curso incluído na programación dos cursos de verán da Universidade de Santiago de Compostela (USC) que se desenvolverá do 26 ao 30 de xuño na Casa da Cultura de Monforte de Lemos.

Estruturado en 35 horas lectivas e aberto á participación de todas as persoas interesadas na temática, este programa estival de formación e divulgación científica, está dirixido polo profesor do Departamento de Enxeñaría Agroforestal na Escola Politécnica Superior do Campus Terra Ignacio J. Díaz-Maroto Hidalgo.

Os obxectivos deste programa incluído na Universidade de Verán 2017 da USC e que conta con financiamento da Deputación Provincial de Lugo e do Concello de Monforte de Lemos, pasa por afondar no coñecemento da Ribeira Sacra como terra cuxa historia remóntase a tempos inmemoriais e na que se conservan fondas tradicións ademais de insólitas paisaxes.

Descubrir o patrimonio que fala da profundidade da fe das comunidades monásticas que deixaron a pegada na Ribeira Sacra, coñecer a súa etnografía e a súas paisaxes únicas, e apreciar a cultura arredor do viño que ten nos socalcos a súa máxima expresión, constitúen outros dos cometidos específicos que buscan acadar os promotores deste seminario estival da USC.

Estruturado en relatorios e sesións lúdicas e formativas cunha orientación máis práctica, o director deste curso da Universidade de Verán 2017 convidou a participar como relatores no mesmo a profesionais, docentes e investigadores de recoñecido prestixio en diversas áreas do coñecemento, que abranguen desde a cultura tradicional ata a conservación, transformación e convivencia da paisaxe, patrimonio etnográfico e arqueolóxico, orixe e castas vitinícolas…

O curso inclúe ademais de táboas redondas unha visita didáctica pola Ribeira Sacra, así como a diversas adegas e a unha olería de Guindivós. As persoas que formalicen a sua matrícula neste curso poderán tamén participar nunha sesión de cata de viños das últimas anadas da D.O. Ribeira Sacra.

As persoas interesadas en obter máis información respecto do programa deste curso de verán da USC, poden facelo a través da web da Universidade de Verán da USC 2017, onde tamén se é posible formalizar a inscrición neste programa, para o que está aberta a matrícula ata o vindeiro 16 de xuño.

Programa do curso

Día 26

8:30 Recepción dos asistentes ao curso e entrega da documentación

9:00 Inauguración do curso Presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe (DO) Ribeira Sacra Alcalde do Concello de Monforte de Lemos Vicerreitor de Coordinación do Campus de Lugo, Universidade de Santiago de Compostela (USC)

9:30 Conferencia inaugural: a cultura tradicional na Ribeira Sacra Germán López Quiroga, presidente do colectivo de poetas da Ribeira Sacra

11:30 Pausa – Café

12:00 A transformación da paisaxe na Ribeira Sacra ao longo dos séculos Ignacio J. Díaz-Maroto Hidalgo, profesor de Paisaxismo Forestal da USC

15:30 A convivencia entre as paisaxes naturais e as transformadas pola acción humana Emilio Díaz Varela, profesor de Ordenación e Planificación do Territorio e do Medio Natural da USC

17:00 Pausa – Café

17:30 Grande área paisaxística Ribeiras Encaixadas do Miño e do Sil. Catálogo e directrices da paisaxe de Galicia Inés Santé Riveira, directora do Instituto de Estudos do Territorio, Xunta de Galicia

Día 27

9:00 Á procura do valor universal extraordinario da Ribeira Sacra Ana Goy Diz, profesora de Historia da Arte da USC

10:30 Elementos senlleiros que xustifican valores excepcionais: a escaleira monumental na Ribeira Sacra Miriam Elena Cortés López, investigadora do grupo IACOBUS da USC

12:00 Pausa – Café

12:30 Ribeira Sacra: protección constitucional e características máis salientables para a súa declaración como Patrimonio Mundial da Unesco José Julio Fernández Rodríguez, director do Centro de Estudos de Seguridade (CESEG) da USC

15:30 O son da Ribeira Sacra, dende Pedro Fernández de Castro Andrade y Portugal, Conde de Lemos (1576-1622), ata a actualidade Carlos Diéguez Beltrán, presidente da Asociación Nacional de Directores de Banda

17:00 Pausa – Café

17:30 O patrimonio etnográfico e histórico-artístico da Ribeira Sacra José Antonio Quiroga Díaz, director do Ecomuseo de Arxeriz (O Saviñao, Lugo)

Día 28

9:00 Saída de campo, percorrido pola Ribeira Sacra Lucense coa colaboración do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra. Itinerario: Monforte de Lemos – Doade – Adega Algueira – Embarcadoiro de Doade – Adega Ponte da Boga

No treito entre Doade e o embarcadoiro, faranse diferentes paradas para observar sobre o terreo o cultivo tradicional do viñedo nos socalcos

16:00 Olería Figulus, artesanía cerámica de Gúndivos – Adega Guímaro – Ecomuseo de Arxeriz – Monforte de Lemos

Durante a visita as distintas adegas teremos a oportunidade de catar seus afamados caldos co asesoramento dos enólogos das mesmas

Día 29

9:00 Proxecto: Á luz das mámoas. Socialización e investigación do patrimonio megalítico na Terra do Saviñao Alba Losada García, Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais

10:30 A área arqueolóxica de Abuíme e Piñeiró. Posibilidades de xestión dun destino cultural en terreos de monte comunal Diego Iglesias Barrilero, titulado en Conservación e Restauración de Bens Culturais

12:00 Pausa – Café

12:30 A divulgación e posta en valor do patrimonio da Comarca de Lemos Tito Diéguez Sánchez, subdirector do xornal El Progreso

15:30 Personalidade e características máis salientables dos viños da Ribeira Sacra Luis Díaz Álvarez, afamado catador e periodista experto en viños da Voz de Galicia

17:00 Pausa – Café

17:30 A recuperación de castes vitivinícolas tradicionais Fernando González Algueira, viticultor e propietario de Adega Algueira

Día 30

9:00 Orixe do produto, calidade e promoción dos viños da DO Ribeira Sacra José Manuel Rodríguez González, presidente do Consello Regulador da DO

10:30 Calidade fronte a cantidade: perspectivas de futuro dos viños da Ribeira Sacra Beatriz Soto González, directora técnica do Consello Regulador da DO

12:00 Pausa – Café

12:30 Panel de cata con viños das últimas anadas da DO Ribeira Sacra Luis Díaz Álvarez, afamado catador e periodista experto en viños da Voz de Galicia

Panel de cata coa colaboración das adegas Algueira, Guímaro e Ponte da Boga

14:30 Acto de clausura e entrega de diplomas Directora técnica do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra Presidente do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra Técnico da Área de Cultura do Concello de Monforte de Lemos