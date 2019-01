Expertos internacionais en cultivo de millo impartirán unha xornada técnica en Curtis

O vindeiro sábado 16 de marzo, o Recinto Feiral de Curtis acollerá, como preámbulo á III edición da Poxa de Gando Vacún de Elite do domingo 17, unha Xornada Técnica Monográfica sobre o Cultivo do Millo.

A xornada foi presentada este xoves no Concello de Curtis polo alcalde da localidade, Javier Caínzos; o concelleiro de Medio Rural, Alfonso Gómez; José Luis Míguez, organizador do evento, e os patrocinadores.

As charlas serán impartidas por dous expertos de renome internacional: Francisco Joaquín Morell Soler, director de agronomía de Du-Pont Pioneer; e co recoñecido consultor Albert Porte-Laborde. A xornada é de acceso libre e gratuíto e permitirá aos asistentes coñecer os últimos avances en millo forraxeiro e as claves para lograr unha boa colleita neste cultivo que nas últimas décadas se converteu na principal forraxe das ganderías de vacún de leite.

Lugar e data: Sábado 16 de marzo no salón de actos do Recinto Feiral de Curtis

10,45 Presentacion e benvida: Alcalde de Curtis, Javier Cainzos, e presentardor e moderador, José Luis Míguez

11,00-12,00 Francisco Morell

12,00-12,30 Pausa café no recinto pulpeira

12,30-14,00 Albert Porte-Laborde

14,00 Rolda de Preguntas

14,30 Clausura por parte das autoridades

Hai opción de xantar na nave pulpeira do recinto ferial, a cargo do público asistente.

Currículum dos conferenciantes

Francisco Morell Soler é Biólogo e Enxeñeiro Agrícola, experto en agronomía. Francisco Morell ten unha dilatada experiencia internacional tanto na investigación como na fertilización e aplicación fitosanitaria. Colaborador e investigador asociado co INRA, CSIC e Universidade de Nebraska entre outras, en moi diversos campos, dende a fertilización nitroxenada e dinámica do carbono ata a agricultura de precisión por imaxe satélite.

Na actualidade, Francisco Morell é Director de Agronomía de Du-Pont Pioneer e traballa no desenrolo de ferramentas dixitais e satélites para o asesoramento agronómico.

Albert Porte-Laborde, natural da rexión francesa de Bearn, é un dos técnicos de maior proxección e recoñecemento internacional. Enxeñeiro agrónomo, diplomado en economía e negocios agrícolas, e ligado a Facultade de Pau e a Escola Secundaria Agrícola de Tolouse, foi enxeñeiro de desenrolo do Instituto ARVALIS e da Asociación Xeral de Produtores de Millo de Francia, sendo responsable de estacións de investigación permanente en Montardom e Baziege. En Alxeria foi responsable da identificación de áreas agrícolas e do desenrolo de áreas de formación no Instituto de Tecnoloxía Agrícola de Mostaganem.

É membro consultor e experto xurídico do Tribunal Internacional de Apelación de Pau para temas agrícolas, peritaxes y litixios. No ano 2007 foi nomeado Cabaleiro da Orden ao Mérito Agrícola polo estado francés. Albert é experto en enfermidades do millo, manexo e arbitraxe de disputas técnicas, manexo de terras, aplicación de fitosanitarios, hidráulica agrícola, equipos agrícolas, pedagoxía agrónoma, contaminación, polución agrícola e biotecnoloxías, así como en regulamentos da PAC e nas normas ambientais para os cultivos do millo. Na actualidade é consultor independente tanto en Francia como en España, Portugal, Ucraína, Rusia, Chile ou Arxentina.