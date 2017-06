Data inicio: 30/06/2017

Data fin: 08/07/2017

Lugar: Bueu, España

Xa está aberta a posibilidade de inscribirse no “Curso sobre alternativas para o monte a partir dos recursos locais”. O curso está organizado polo Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica e Agroecoloxía (GIEEA) da Universidade de Vigo e trata sobre as alternativas para a dinamización do monte a partir dos recursos propios.

O curso, que terá lugar en Bueu os días 30 de xuño e 1, 7 e 8 de xullo, conta co apoio económico deste concello pontevedrés e coa colaboración da Asociación de Propietarios de Montes do Morrazo.

O programa completo do curso é o que segue:

DÍA: 30/06/2017

09:00-09:30 h Presentación do Curso

-Alcalde do Concello de Bueu

­-Presidente da Asociación de Propietarios de Monte do Morrazo

-Xavier Simón Fernández, Director do Curso

09:30-11:00 h O monte en Galicia: Antecedentes históricos e usos na sociedade tradicional. Damián Copena. Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica e Agroecoloxía.

Universidade de Vigo

11:00-12.30 h Propiedade comunitaria e xestión colectiva en Galiza e Portugal: Retos e oportunidades. Damián Copena e Xavier Simón. Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica e Agroecoloxía. Universidade de Vigo

12.30-14.00 h Presentación proxecto COMUNIX: Participación activa de mozos e mozas na gobernación de áreas comunitarias. Alberte Román. Trespés Soc. Coop. Galega

16.00-17.30 h A custodia do territorio: Unha alternativa para a conservación do monte. Óscar Rivas. Asociación Galega de Custodia do Territorio

17.30-19.00 h Ridimoas (1976-2017): estudo, defensa e conservación do bosque. David Rodríguez Barra. Asociación Cultural-Ecolóxica Ridimoas

19.00-20.30 h Vida Común arredor do Monte Común. Carme Freire Cruces e José Carlos Figueroa Boeda (Maisdetres)

DÍA: 1/07/2017

09:30-11:00 h A xestión colectiva de montes privados, diversos exemplos de iniciativas sociais. Asociación de Propietarios de Monte do Morrazo.

11:00-12.30 h Biomasa forestal, unha oportunidade para a obtención de bioenerxía. CMVMC de Coruxo

12.30-14.00 h Xestionando integralmente o monte: produción de fertilizantes e produción de carne

Abonos Lourido

16.00-17.30 h Xestión forestal sustentable no monte galego: O caso do monte comunal de O Rosal

CMVMC do Rosal

17.30-19.00 h A resinación de piñeirais: aproveitamento integral e xestión sustentable. Édgar Fernández Blanco. Alianza de Resineros Gallegos (Aresga)

DÍA: 7/07/2017

09:30-11:00 h Abella Lupa SAT: abellas traballando pola biodiversidade e o patrimonio rural. Alexandre Cendón González. SAT Abella Lupa

11:00-12.30 h Recuperación de terras abandonadas con gando menor, da produción á comercialización. Joán Alibés Biosca e Quico Ónega. Beelia Cordeiro e Cabrito Atlántico.

12.30-14.00 h Porco celta no monte do Incio: xestión comunitaria de monte privado individual e colectivo. Carlos Gallego López. Cooperativa Porco Celta Incio.

16.00-17.30 h Galeguesa, criando gando e pechando círculos. Aser Álvarez e CIA

17.30-19.00 h Monte Cabalar: Explotación cooperativa e gandeira das propiedades do monte. Monte Cabalar Sociedade Cooperativa Galega

DÍA: 08/07/2017

09:30-11:00 h Iniciativas innovadoras no Monte Veciñal de Couso. CMVMC de Couso (Gondomar)

11:00-12.30 h O sabugueiro, un monte de ideas. Eva González e Nelson Alonso (Carabuñas)

12.30-14.00 h O Proxecto Batefogo. Prevención de lumes a través da participación social.

Miguel Pardellas Santiago (Proxecto Batefogo) e Paula Lubián Fernández (Feitoría Verde Soc. Coop.)

16.00-21.00 h Visitas a experiencias de monte no Morrazo

Xavier Simón, Damián Copena e axentes locais

Taxas e matrícula:

Persoas non universitarias: 30 euros

Comunidade Universitaria: 19,5 euros

Persoas empadroadas en Bueu: 19,5 euros

http://extension.uvigo.es/extension_gl/cultura/

Horas ECTS: 34,5

Créditos de Libre Elección: 1,0

Teléfono: 986 813 817

E-mail:[email protected]

Máis información:

[email protected]

http://webs.uvigo.gal/economiaecoloxica