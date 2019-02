Charla informativa sobre enerxías renovables e aforro enerxético en ganderías

Data inicio: 28/02/2019

Data fin: 28/02/2019

Lugar: Rúa Federico González s/n, Meira, Lugo

Este xoves 28 de febreiro, a Casa de Cultura de Meira acollerá de 15 a 17.30 horas unha charla sobre as oportunidades para as ganderías na xeración de enerxía con fontes renovables e no aforro enerxético.

O acto está organizado por Beealia, entidade de asesoramento e xestión, e por Bilega, empresa especializada na xestión enerxética. Na xornada analizaranse as axudas do Instituto Enerxético de Galicia (Inega) para instalacións de enerxías renovables. Tamén se revisarán os casos que presenten os produtores asistentes, para o que será preciso que aporten as facturas eléctricas dos últimos 12 meses, a fin de analizar o consumo e tarificación eléctrica de cada gandería.

A entrada é libre, pero para acomodar a todos os participantes compre inscribirse no 619 032 791 ou en contacto (arroba) beealia.com.