Data inicio: 09/02/2018

Data fin: 09/02/2018

Lugar: Av. Iryda, 27287 Pastoriza, Lugo, España

O concello lucense da Pastoriza, a través da súa área de Medio Rural, organiza para este venres, 9 de febreiro, unha charla informativa sobre as novidades da PAC. Será impartida por Fernando López López, xefe do servizo do Fogga en Lugo.

O acto será ás 16:00 horas no salón de actos da Casa da Cultura.