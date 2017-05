Astur Foresta, feira especializada en Asturias

Data inicio: 15/06/2017

Data fin: 17/06/2017

Lugar: Tineo, Asturias, España

A feira Astur Foresta, que se celebra en Tineo (Asturias), constitúe un dos dous certames de referencia para o sector forestal do noroeste peninsular, xunto co galego Galiforest, co que se alterna no calendario de forma bianual. A edición 2017 de Astur Foresta celebrarase entre o 15 e o 17 de xuño en Tineo.

O certame contará con 200 expositores e espérase a afluencia de ao redor de 15.000 visitantes, segundo a organización. Igual que sucede con Galiforest, Astur Foresta desenvólvese nunha área forestal, con plantacións de piñeiro, nas que se efectuarán demostracións de maquinaria forestal.