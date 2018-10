Xornada sobre preparación do colmear para a invernada e construción de arpas antivelutina

Data inicio: 13/10/2018

Data fin: 13/10/2018

Lugar: Pazo Museo Otero Pedraio, OU-0522, Amoeiro, España

A Asociación Apícola Ourensá (ASAPOU) orzaniza o vindeiro sábado, 13 de outubro, unha “Xornada sobre preparación do colmear para a invernada e obradoiro de arpas antivelutina”. A xornada celebrarse no Pazo Otero Pedrayo, en Trasalba, no concello ourensán de Amoeiro.

O programa é o seguinte:

10:00 h. Tratamentos sanitarios. . Azucena Marques (Ing.ª & Master en Farmacia y QPN Apicultura)

11.00 h. Construción do capacho. Benito Martínez. (Apicultor)

11:30 h. Café

12:30 h. Alimentación con Hi Bee. Azucena Marques (Ing.ª & Master en Farmacia y QPN Apicultura)

13.00 h. Alimentación líquida/sólida de cara ao inverno. Lucas Boubeta. (Técnico de Asapou. Apis do Caurel)

16.00 h. Lexislación sobre transporte das abellas. Decreto de producción Primaria. Francisco González. (Presidente de Asopou).

16:30 h. Guerra ás velutinas. Placas e Construccion de arpas antivelutinas Eduardo Pérez. Apicultor/Técnico electrónico. Xurxo González. Apicultor/Xerente Abellas hainas

Inscricións e prezos:

Francisco González Conde (tf./wasap: 647 48 47 88)

Correo electronico: apicola [email protected]

Custo: Gratuito para os socios. 10 € non socios.

Obradoiro: 10 € Para a compra de material. Cada un levarase a arpa construida.