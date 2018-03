Os probióticos no mel natural: ¿unha fonte de saúde?

Unha nova investigación revela que o mel cru tamén ten propiedades especiais de estimulación inmunolóxica grazas a un probiótico presente no néctar e o pole das plantas. Artigo do apiterapeuta José Castro.

O mel aporta moitos beneficios para a saúde e a ciencia apenas está comezando a descubrilos. Agora, unha nova investigación revela que o mel cru tamén ten propiedades especiais de estimulación inmunolóxica grazas a un probiótico presente no néctar e no pole das plantas, que as abellas transportan á colmea.

Diversas investigacións demostraron que a capacidade do mel para estimular o sistema inmunolóxico ten moito que ver co feito de que os néctares das flores conteñen polifenoles vexetais e outros fitoquímicos. Agora pódese engadir outra razón que xustifica a capacidade do mel de estimular o sistema inmunolóxico: unha bacteria probiótica particular endémica entre as abellas melíferas.

O descubrimento e estudo deste probiótico revela unha serie de elementos clave con respecto ao mel e as abellas melíferas, con respecto á dixestión da fructosa e ata o colapso da colonia de abellas melíferas.

Lactobacillus kunkeei: o probiótico da colmea

A bacteria probiótica é a Lactobacillus kunkeei. Esta bacteria estudouse inicialmente no proceso de elaboración do viño, porque a miúdo atopábase cando este se estragaba durante o proceso de fermentación.

Pero recentemente a Lactobacillus kunkeei atopouse tamén entre as abellas melíferas, e un novo método de secuenciación empregado na Universidade da Prefectura de Hiroshima atopou que esta bacteria probiótica non só é utilizada polas abellas melíferas: tamén está presente no mel, o pan de abella e a xelea real producida na colmea.

Bacterias que aumentan a inmunidade

Isto significa que ao comer mel cru, podemos estar consumindo tamén esta bacteria probiótica. É bo para nós?

Para investigar os efectos desta bacteria probiótica, os investigadores primeiro probaron dúas cepas da bacteria en células dentro do laboratorio. Cando as células foron expostas á bacteria Lactobacillus kunkeei YB38, matada previamente por calor, estas iniciaron unha resposta con Inmunoglobulina A (IgA), o que significa que os procesos de inmunidade das células estimuláronse.

Os investigadores entón deron 1.000 miligramos de Lactobacillus kunkeei YB38 matado por calor a 11 adultos sans durante un mes. Os investigadores atoparon que o Lactobacillus kunkeei YB38 aumentou as concentracións de IgA de saliva, bágoas e secrecións gastrointestinais, xenitourinarias e respiratorias entre os suxeitos. Isto significa que estimulou significativamente o sistema inmunolóxico.

Os investigadores confirmaron o descubrimento con esta información: “Este é o primeiro informe que analiza a microbiota do mel e a xelea real e demostra a eficacia do L. kunkeei dos produtos da abella no sistema inmune dos humanos.

Implicacións do mel cru versus o mel refinado

Esta eliminación de Lactobacillus kunkeei por calor é o que ocorre normalmente na maioría da produción de mel convencional, xa que o mel convencional quéntase e logo fíltrase. Este proceso de quecemento permitirá que o mel pase máis facilmente a través dun filtro para que as partículas non desexadas poidan ser eliminadas.

Con todo, un mel cru verdadeiro non se quenta, nin se filtra. Isto significa que un mel cru conterá as formas vivas desta bacteria probiótica que estimula o sistema inmune.

A existencia deste probiótico pode explicar por que o mel cru non só é inmunoestimulante, senón tamén antibiótico. E débese a que os probióticos segregan numerosos compostos naturais para eliminar as bacterias que ameazan os seus territorios.

Doutra banda, o mel tamén contén fitoquímicos do néctar das plantas que estimulan o sistema inmunolóxico. De feito, outras investigacións demostraron que aquel procedente de plantas que estimulan a inmunidade (como as flores de Manuka) ten máis propiedades antimicrobianas que o mel das abellas que colleitan plantas comúns.

Probióticos das flores

As abellas almacenan o mel como fonte de enerxía para o inverno, cando teóricamente non teñen de que alimentarse. Pero as flores parece ser que proporcionan algo máis que o pole e o néctar: tamén proporcionan as bacterias imprescindibles para o almacenamento e a protección do mel.

Unha abella sá produce mel mesturando o néctar das flores coa súa saliva, regurxitándoa a continuación e intercambiándoa colectivamente con outras abellas (trofalaxia). Este proceso mestura o pole e o néctar coas bacterias probióticas dos seus mollos dixestivos, protexéndoas así contra enfermidades. Sen embargo, esta protección non só provén dos mollos dixestivos, senón tamén das bacterias probióticas que albergan as abellas. De onde sacan esta bacteria?

Varios investigadores da Stellenbosch University, en Sudáfrica, estudaron numerosas cepas de L. kunkeei, recolectadas de flores, mel e da produción de viño. A parte rechamante do estudo é que as flores analizáronse recollidas en fresco, directamente da planta. Noutras palabras, descubriuse que a bacteria L. kunkeei ten unha relación simbiótica non só coas abellas e polo tanto cos humanos, senón tamén coas flores, que por medio do néctar, proporcionan bacterias ás abellas.

As bacterias probióticas ofrecen numerosos beneficios aos seus hóspedes. Estes inclúen proporcionar unha función antibiótica directa, axudar e estimular o sistema inmunolóxico, e proporcionar enzimas para a dixestión xunto con outros produtos químicos utilizados polo metabolismo do hóspede.

Esta investigación sobre as bacterias presentes nas abellas demostra que a bacteria L. kunkeei proporciona actividade probiótica ás flores que conteñen néctar. E isto significa que as abellas non só están recolectando o néctar e o pole das flores: tamén están recolectando estas bacterias beneficiosas, que proporcionan servizos probióticos á colmea.

Transmisión dos probióticos do mel aos seres humanos

No néctar pecoreado pola abella melífera, os beneficios probióticos proporcionados pola bacteria L. kunkeei transmítense entón aos seres humanos que colleitan o mel almacenado na colmea. E por suposto aos que comen eses meles crus, sen quentar nin filtrar.

Do mesmo xeito que outras bacterias probióticas, estas bacterias producen acedo láctico e acedo acético, os cales axudan ao pH correcto dos nosos tractos intestinais. Estes ácidos tamén crean un ambiente que axuda a previr o crecemento de moitos tipos de bacterias patóxenas e lévedos.

Mel cru e azucre en sangue

Os probióticos axúdannos a dixerir e procesar os nosos alimentos e L. kunkeei tamén pode realizar esta función. Os investigadores da Universidade de Stellenbosch atoparon que a bacteria L. kunkeei aliméntase do complexo D-fructosa, que proporcionan os néctares de flores e os meles. Este feito revela o beneficio para comer mel cru e polo menos unha razón pola que o mel é unha das formas máis saudables de edulcorantes en términos de control do azucre no sangue.

Os probióticos melloran a resposta fructosa/glucosa

O feito de que estas bacterias aliméntense da fructosa significa que tamén descompoñen a fructosa que pode ser responsable, nas súas formas puras, de aumentar o noso nivel de azucre no sangue.

Noutras investigacións demostrouse que a fructosa da froita crúa contén fibras complexas que axudan a previr a aparición da fructosa no sangue. Este proceso vese atrasado aínda máis polos probióticos intestinais que se alimentan da fructosa, rompendo así estas cadeas de polisacáridos en compoñentes sans como os ácidos lácticos e os ácidos acéticos.

Pero o mel proporciona outro nivel por encima disto (sempre que se consuma mel cru, non procesado): entrega os probióticos que reducen a absorción de fructosa. Isto tamén proporciona o eslabón perdido que demostra que a suplementación probiótica mellora a resposta fructosa/glucosa.

Un artigo de José Castro, apiterapeuta de www.apiterapia.center