O Goberno comprométese a que a etiqueta do mel en España indique a orixe con claridade

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación comprometeuse a introducir todas as demandas do sector apícola no novo Real Decreto que se está elaborando para clarificar a etiquetaxe de mel, que nestes momentos atópase en fase de consulta pública.

Así o trasladaron este luns a directora xeral de Producións e Mercados Agrarios, Esperanza Orellana, e o director xeral de Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, aos máximos responsables do sector apícola de ASAJA, COAG, UPA e Cooperativas Agro-alimentarias, durante a reunión mantida en sede ministerial en Madrid.

Organizacións agrarias e cooperativas reclaman que se modifique a normativa actual para obrigar a detallar o país de orixe e a súa porcentaxe na etiquetaxe do mel, tal e como xa sucede noutros países comunitarios como Italia, Polonia ou Grecia.

Os representantes do sector apícola denuncian a falta de transparencia que posibilita a aplicación da Directiva 2014/63/UE do Mel en España, xa que permite aos operadores etiquetar meles con menos do 1% de mel da UE como “mestura de meles UE-non UE” sen indicar os países nos que os meles foron colleitados, ou etiquetar como “mestura de meles non UE”, na súa maior parte procedentes de China.

Segundo as organizacións agrarias, “esta norma atenta contra o establecido na normativa comunitaria en materia de etiquetaxe, presentación e publicidade dos produtos alimenticios xa que as lendas admitidas pola Directiva inducen á confusión e desinforman aos consumidores”..