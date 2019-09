Formación en prevención de riscos na apicultura

A Asociación Galega de Apicultura (AGA) e o Sindicato Labrego Galego (SLG) organizarán para o mes de outubro unha formación sobre prevención de riscos, especializado en apicultura.

A formación terá 40 horas de duración e será impartida en Arzúa, no Centro do Queixo e do Mel, os días 9,10, 11, 16, 17, 19, 22, 23, 24 e 25 de outubro, en horario de 15.30 a 19.30 horas.

O curso impartirase no caso de chegar ó mínimo de participantes necesario. Será de balde e para inscribirse as persoas interesadas teñen que enviar os seus datos (nome e apelidos, NIF, teléfono e email) a [email protected] ou chamar ao 981 508 142. O prazo para inscribirse será dende o día 2 ata o 30 de setembro.