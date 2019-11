Esíxenlle ao goberno directrices claras para garantir a etiquetaxe do mel

A Plataforma Etiquetado Claro Ya advirte de que as recomendacións da Comisión Europea sobre a materia non son vinculantes e reclámalle ao goberno español que proporcione unha etiquetaxe clara.

A Plataforma Etiquetado Claro Ya, que engloba a máis de 70 asociacións de apicultores, organizacións ambientais e empresas do sector, reclámalle ao goberno español que garanta unha etiquetaxe rigorosa do mel. O colectivo leva anos solicitando medidas para conseguir un maior control do mel e, a pesar dos pasos que se deron neste sentido a principios de ano, nos últimos meses o proceso viuse freado. Por iso, a plataforma esíxelle ao goberno que lexisle para coñecer tanto a trazabilidade como os procesos aos que se somete o mel ou as propias características do mel.

As peticións da plataforma para garantir a orixe do mel quedaban incluídas en marzo deste ano na comisión de Agricultura do Parlamento español, que se encargou de trasladarllas ao goberno. En concreto, estas medidas recollían que na etiqueta debería figurar o país de orixe do mel, a porcentaxe da mestura así como a súa orixe en orde decrecente. Tamén debía concretarse se o mel fora quentada a máis de 45 graos en calquera parte do proceso; de ser así non se podería denominar ‘mel’, senón que debía ser denominada como ‘mel industrial’.

Como parte do proceso, o goberno envioulle á Unión Europea unha proposta do proxecto de modificación do Real Decreto da etiquetaxe do mel cunha xustificación de porque levala a cabo. Con todo, como apuntan desde a Plataforma Etiquetado Claro Ya, este proxecto non recolle todas as medidas acordadas na Comisión, e atopouse con algunhas obxeccións da Unión Europea que realiza varias recomendacións respecto diso.

Recomendacións da Unión Europea

En concreto, en canto á orixe do mel, Europa recomenda crear unha cláusula de mercado que permita ao envasador dun país membro da UE comercializar o seu mel en España conforme ás regras para envasar no seu propio país. No referido á porcentaxe de mesturas, desde Europa apoian a proposta española pero esixen que o control de trazabilidade estea garantido polas administracións, en lugar de polo envasador.

Á hora de especificar o tratamento térmico que sufriu o mel, Europa insta ao goberno a redactar de novo este apartado. Así, a Plataforma esíxelle ao Ministerio que envíe a modificación da norma establecendo claramente que o mel tratado a máis de 45 graos en calquera das súas fases, sexa considerado mel industrial.

Desde a Plataforma aclaran que esta comunicación da Unión Europea propón cambios da norma pero non impide a España cambiar a lexislación para clarificar a etiquetaxe do mel. Así, desde o colectivo valórase que a comunicación da Unión Europea trátase dunha “opinión non vinculante” e reclámanlle ao goberno que lexisle para acabar coas irregularidades neste sector.