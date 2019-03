Cursos de apicultura da Agrupación Apícola de Galicia

A Agrupación Apícola de Galicia está a iniciar o seu programa formativo do 2019, que inclúe cursos, charlas e obradoiros prácticos en diversas localidades. Unha das primeiras actividades programadas é o curso ‘O uso das novas tecnoloxías na xestión apícola’, que se desenvolverá en Barbadás (Ourense) durante os dous próximos fins de semana, na tarde dos venres 8 e 15 de marzo, e na mañá dos sábados 9 e 16 de marzo.

O curso programado en Barbadás abordará cuestións como a definición do entorno da explotación, o acondicionamento das instalacións apícolas ou o uso de aplicacións para a xestión (Apps). A actividade completarase na tarde do sábado 9 cun taller de arpas eléctricas, para a protección das colmeas fronte á vespa asiática, e na tarde do sábado 16 de marzo con dúas charlas, unha sobre a diversificación de produtos apícolas, centrada na recolección de pole e propole, e outra sobre produción ecolóxica en apicultura.

A asistencia ó curso e ás charlas é gratuíta, pero é precisa a inscripción previa, ben no e-mail oficina (arroba) planapicola.com, ben no teléfono (ou whatsapp) 646 788 215.