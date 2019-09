O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal (CFEA) de Sergude (Boqueixón-A Coruña) organiza un “Curso de formación en bioapicultura”.

O curso, de carácter gratuíto, celebrarase no CFEA e ten unha duración de 20 horas (16 teóricas e 4 de visita a unha alvariza). Impartirase os sábados 5, 19 e 26 de outubro e 2 e 9 de novembro en horario de 10:00 a 14:00 horas.

As prazas son limitadas e as solicitudes deberán presentarse no CFEA de Sergude antes das 14.00 h

do día 4 de outubro, por fax 881 86 73 36 ou mail: [email protected] Máis información no teléfono 881 86 73 25.

Programa:

1. As abellas na terra

2. As abellas e a humanidade

3. Abellas e plantas: unha simbiose inevitable.

4. O enxame como superorganismo

5. Bioapicultura ou a arte de cultivar abellas.

6. Calendario de Bioapicultura. Parte1

7. Calendario de Bioapicultura. Parte2

8. Programa de investigación MENA de control da varroa.

9. Viaxe apícola a Andemil