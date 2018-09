Allariz programa unha gran feira apícola para o 16 deste mes

A primeira edición da Feira dos Produtos Apícolas celebrarase o 16 de setembro en Allariz e contará con preto de 30 expositores de produtos e material apícola de Galicia, León e Portugal.

Durante a feira, que foi presentada este mércores en rolda de prensa en Ourense, desenvolverase un completo programa de actividades para todos os públicos, co obxectivo de dar a coñecer as propiedades e beneficios dos produtos da colmea e ofrecer información práctica para apicultores e apicultoras.

A iniciativa parte dende a Escola Galega de Apicultura, integrada pola Asociación Galega de Apicultura, Concello de Allariz e Fundación Ramón González Ferreiro, co obxectivo principal de poñer en valor a diversidade e riqueza dos produtos da colmea e o seu potencial no mercado. O evento marcará o remate do Curso Superior de Apicultura Comercial, celebrado esta primavera en Allariz, no que os seus máis de 40 alumnos e alumnas poñerán en práctica os contidos aprendidos durante o curso.

Exposición dos produtos da colmea

A feira será unha gran exposición dos produtos da colmea, onde se amosará toda a súa riqueza e diversidade. Meles de diferentes tipos e presentacións, mel en panal, elaboracións feitas con xelea real e própole, xabóns de mel, bálsamos labiais con cera de abella e bebidas de mel, como o antigo hidromel ou as innovadoras cervexas de mel, son algúns dos produtos apícolas que os visitantes atoparán na que pretende ser unha feira “con valor engadido”.

O público poderá aprender da man de persoas expertas en apicultura sobre as propiedades e usos dos produtos apícolas, probar os beneficios da apiterapia, recibir rexeneradores masaxes de mel, distinguir os diferentes tipos de mel de Galicia ou aprender a facer o hidromel. Os visitantes descubrirán tamén como se fai a esmelga, a extracción do mel da colmea, ou como se elaboraban tradicionalmente as valiosas candeas de cera de abella, e o público miúdo terá o seu espazo, onde envasarán divertidos botiños de mel ou farán a súa propia candea.

Espazo para apicultores e apicultoras

Os apicultores e apicultoras poden vir tamén como observadores deste gran escaparate dos produtos apícolas, para coller ideas e animarse a diversificar na produción e comercialización das súas explotacións apícolas. Hai un gran potencial en Galicia que está por aproveitar e este é o momento de facelo, pois existe unha gran demanda no mercado de produtos saudables e naturais como son os que nos ofrecen as abellas. Tamén terán a oportunidade de coñecer novidades en material e sanidade apícola, da man de varias empresas que terán o seu espazo na feira, resolver dúbidas sobre a Vespa velutina, que ameaza cada vez a máis concellos de Galicia, ou informarse sobre como mellorar a saúde das colmeas.

Novo curso na Escola Galega de Apicultura

A Escola Galega de Apicultura presentará durante a xornada o seu próximo curso “Sanidade e manexo apícola”, que terá lugar este outono na Fundación Ramón González Ferreiro, coa finalidade de formar a apicultores e apicultoras para mellorar a saúde das súas colmeas e polo tanto tamén a produción e rentabilidade da explotación.

Programa da feira: