A EFSA reitera nun novo estudo que os insecticidas neonicotinoides son un risco para as abellas

Os insecticidas neonicotinoides son un risco para as abellas, segundo o último informe que acaba de publicar a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA), tras analizar 1.500 estudos científicos

O estudo publicado este mércores conclúe que tres polémicos insecticidas neonicotinoides -imidacloprid e clotianidina e tiametoxam- “en xeral” representan “un risco para as abellas silvestres [abellón común e abella solitaria] e as abellas melíferas”. Estes pesticidas, de uso frecuente en todo o mundo en cultivos de millo, Xirasol, colza e algodón, están sometidos a restricións na UE desde 2013, en aplicación do principio de precaución. Porén, hai importantes excepcións, o que fai que os agricultores poidan botar man deles tras a floración, nos cereais de inverno e nos invernadoiros.

En todo caso, a EFSA tamén recoñece que os riscos para as abellas “varían en función de factores como a especie de abella, o uso previsto para o praguicida e as diferentes rutas de exposición (a través de residuos en pole e néctar, pola dispersión do po durante a sementeira de sementes tratadas ou a través do consumo de auga)”. “Sen embargo, tomadas en conxunto, as conclusións confirman que os neonicotinoides representan un risco para as abellas”, conclúe.

Previsiblemente a Comisión Europea prohibiraos este ano de forma máis estrita

Agora son os estados membros e a Comisión Europea os que terán que tomar unha decisión tras o ditame da EFSA. Precisamente en decembro pasado estaba previsto que os estados membros da UE tomasen unha decisión de prohibir ou non definitivamente este tres insecticidas neonicotinoides.

Con todo, ante o desacordo orixinado, os representantes de varios países solicitaron que a reunión se atrasase, en espera de que a Axencia Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA) pronunciásese nun informe sobre a nova avaliación global destes insecticidas.

Un grupo de países, capitaneados polo Reino Unido, Irlanda e Francia sinalaron que apoian unha prohibición máis estrita. Francia móstrase especialmente activa e ten previsto a súa prohibición no 2018, con algunhas excepcións, coa vista posta na total eliminación no 2020.