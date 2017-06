A xustiza europea considera fraudulento chamar “leite” ás bebidas vexetais

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) acaba de ditar unha sentenza na que establece que as bebidas puramente vexetais, como o leite de soia ou a manteiga de tofu, non poden comercializarse baixo denominacións como “leite” ou “manteiga”, que están reservadas exclusivamente aos produtos de orixe animal.

O máximo órgano de xustiza da Unión Europea resolve así o litixio entre a empresa alemá Tofutown, especializada en produtos vexetais sustitutivos de lácteos, e a asociación Verband Sozialer Wettbewerb, tamén de Alemaña, que loita contra a competencia desleal.

Esta asociación consideraba que a publicidade de Tofutown infrinxía a normativa comunitaria sobre as denominacións do leite e os produtos lácteos. En primeira instancia demandou á empresa ante un tribunal rexional alemán, que optou por solicitar ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea unha interpretación da lexislación europea.

As denominacións do leite e dos seus derivados non se poden utilizar comercialmente para os produtos vexetais

Na súa sentenza publicada este mércores a corte europea establece que a normativa comercial europea “oponse a que a denominación «leite» e as denominacións que este Regulamento reserva exclusivamente aos produtos lácteos utilícense para designar, na comercialización ou na publicidade, un produto puramente vexetal, aínda cando esas denominacións se completen con mencións explicativas ou descritivas que indiquen a orixe vexetal do produto en cuestión”.

É dicir, o Tribunal de Xustiza da UE conclúe que a lexislación comunitaria reserva a denominación de “leite” exclusivamente a aquela de orixe animal, da mesma forma que para outros derivados e produtos lácteos como a “nata”, o “chantilly”, a “manteiga”, o “queixo” e o “iogur”, que non se poden empregar para os elaborados a partir de zumes vexetais.

Por tanto, as denominacións leite de soia e manteiga de tofu, produtos obxecto do litixio, “non poden ser utilizadas legalmente para designar un produto puramente vexetal”, segundo o tribunal, xa que supoñería un engano ao consumidor.