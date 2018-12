Premiados na XXI Cata dos Queixos e na XVII Cata dos Meles de Galicia

O Hotel Monumento San Francisco, de Santiago de Compostela, acolleu este martes a gala de entrega dos galardóns da XXI Cata dos Queixos de Galicia e XVII Cata dos Meles de Galicia, organizadas pola Consellería de Medio Rural.

Na categoría de Queixo tetilla os premiados foron Don Crisanto (ouro), Queinaga (prata) e Daniberto (bronce).

Na Denominación de Orixe Queixo Arzúa-Ulloa os galardóns foron para Dona Cobiña-Cobideza (ouro), Alimentos Ruta Xacobea (prata) e Bama (bronce); e en Arzúa-Ulloa curado, o premio foi para Artelac, da queixería do mesmo nome.

Na DO. San Simón da Costa o queixo que logrou o ouro foi Don Crisanto, Fontela logrou a prata e Daniberto alzouse co bronce.

E na DO. Cebreiro o Ouro foi para Gran Despensa dá Real Abadía de Samos e como queixo curado o galardón foi para Santo André.

Meles premiados: Lalín álzase cos ouros

Polo que respecta á XVII Cata dos Meles de Galicia, as marcas lalinenses Mel do Saldoiro, do produtor Antonio Gómez Tapia, e Mel O Cortizo, de Avelina Calvo Munín, alzáronse coas distincións de ouro nas categorías mel monofloral e mel multifloral respectivamente.

Na categoría de meles monoflorais, Mel Veiga Florida, de Maribel García Porto, de A Rúa, Ourense, facíase coa distinción de prata; mentres o bronce recaía en Enxebre, da envasadora González Carballal, S.L. Ourense. Todos os meles monoflorais correspondíanse coa variedade mel de castiñeiro.

No que respecta aos meles multiflorais con etiqueta Mel de Galicia, Abellas do Blas, de Blas González Claudio, de Vilar de Barrio, Ourense; Meles JS, pertencente a Souto Vivo, C.B., Vigo, e Enxebre, de González Carballal, S.L. , de Ourense, facíanse co cuarto, o quinto e o sexto posto respectivamente.

O bronce corresponderíalle a Carlos González Iglesias e á súa marca O Garabulleiro, de Ourense, mentres a distinción de prata íase para Barbanzamel, da produtora Abelleiros Fidosa, S.L, de Porto do Son, A Coruña.

Os queixos e os meles de Galicia con certificación facturan máis de 36 millóns

Pola súa parte, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou durante a clausura do acto o valor total da produción certificada, superior aos 400 millóns de euros, dos cales preto do 10% corresponden a queixos e meles. E o número de produtores en activo, que chega aos 23.000.

Nesta mesma liña, recordou que do volume total de produción de mel certificado en España, a Comunidade galega representa máis do 64%, grazas á Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia. Non en van, só o pasado ano, esta indicación alcanzou un valor económico superior aos dous millóns de euros, mentres que as catro denominacións de orixe queixeiras superaron os 34 millóns, situándose tanto o Arzúa-Ulloa como o Queixo de Tetilla nas primeiras posicións do ránking de queixos nacionais: por produto comercializado atópanse no segundo e cuarto posto, respectivamente; mentres que por valor económico se sitúan no segundo e no quinto, respectivamente.

Pola súa banda, o conselleiro do Medio Rural, José González, felicitou aos premiados nesta edición das catas e fixo fincapé na excelencia dos queixos e dos meles de Galicia, enxalzando, en xeral, a extraordinaria calidade dos produtos agroalimentarios galegos. E sinalou que estes, xunto cos gañadores e todos os participantes, son os verdadeiros protagonistas neste acto.