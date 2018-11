Os queixos galegos logran 16 medallas nos World Cheese Awards 2018

O mellor queixo do mundo 2018 foi o Fanaost Ostegården, un queixo gouda artesanal elaborado por un gandeiro de Noruega, Jørn Hafslund, que conta só con 12 vacas.

Os queixos galegos lograron este sábado en Bergen (Noruega) alzarse con 16 medallas no concurso anual World Cheese Awards, un certame no que se elixe o mellor queixo do mundo. Galicia logra así unha das súas mellores marcas neste concurso internacional.

Este ano presentáronse nos World Cheese Awrds un total 3.472 queixos a concurso, 471 máis que na edición do pasado ano, e que procedían de 41 países do mundo.

Un total de 10 queixerías galegas lograron 16 medallas. As queixerías con queixos premiados foron:

-Cooperativa Campo Capela: Medalla de outro polo seu queixo O Mouro. Tamén recibiu un bronce o seu queixo Tetilla.

-Queixería Prestes: Unha medalla de bronce polo seu queixo de cabra, unha de prata polo seu queixo San Simón da Costa, e outra de bronce polo seu queixo azul Lara&Sara.

-Cooperativa Galega Como Cabras: dúas medallas de bronce polo seu queixo de cabra Touza Vella.

-A Meixoeira Sociedade Cooperativa Galega. Prata polo seu queixo curado.

-Quesos Feijóo. Medala de prata polo seu queixo de cabra semicurado en adega.

-Queserías Sarrianas: Bronce polo seu queixo curado de ovella.

-Queixería Barral: Medalla de bronce polo seu queixo Tetilla

-Queixería Cas Leiras: Prata para o seu queixo San Simón da Costa.

-Cortes de Muar: bronce polo seu queixo Vello Marigold e outra medalla de bronce polo seu Mimosa.

-Alimentos Ruta Xacobea: Unha medalla de bronce polo seu queixo Arzúa-Ulloa e outro bronce polo seu Tetilla.