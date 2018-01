O Ministerio convoca subvencións para proxectos de investigación aplicada no sector apícola

O Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente publicou no Boletín Oficial do Estado un extracto da Resolución do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), pola que se convocan as subvencións para a realización de proxectos de investigación aplicada no sector apícola e os seus produtos, dentro do programa nacional de medidas de apoio á apicultura, co obxectivo de mellorar as condicións xerais de produción e comercialización dos produtos apícolas.

Segundo establece a Resolución, a contía máxima da axuda non superará a cantidade de 100.000 euros por proxecto subvencionable e convocatoria, coa única excepción de que se aprobase un único proxecto, nese caso a contía da axuda podería ascender a 300.000 euros, que é a totalidade do orzamento dispoñible para cada convocatoria.

Poderán presentar solicitudes de axuda as cooperativas agrarias, as sociedades agrarias de transformación, as agrupacións de defensa sanitaria e as agrupacións de calquera destas figuras que cumpran os requisitos establecidos no artigo 3 das bases reguladoras (Orde AAA/2571/2015, de 19 de novembro).

Para iso, as solicitudes de axuda cumprimentaranse segundo o modelo dispoñible na Sede Electrónica do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (www.mapama.gob.es), cuxo contido mínimo figura como anexo I da Resolución. As solicitudes irán acompañadas da documentación á que se refire o artigo 7 das bases reguladoras.