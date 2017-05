O consumo da manteiga en Estados Unidos supera ó da margarina tras 50 anos

A manteiga caíu en picado nos Estados Unidos a partir dos anos 50, véndose daquela superada pola margarina. As recentes conclusións científicas, apuntando a que o consumo das graxas lácteas non semella perxudicial a nivel cardiovascular, están a facer que nos últimos anos a manteiga teña unha demanda en lixeiro ascenso. Esa circunstancia, unida ó desplome do consumo de margarina, fixo que por primeira vez en 50 anos, en Estados Unidos se consuma máis manteiga que margarina.

O cambio de imaxe da manteiga mereceu unha portada da prestixiosa revista Time, que hai un par de anos titulaba ‘Come manteiga: os científicos etiquetaran a graxa como inimiga. Por que estaban errados?’.

Durante anos, as graxas saturadas consideráronse perxudiciais sen máis para a saúde cardiovascular. As últimas investigacións demostraron, sen embargo, que non todas as graxas saturadas son iguais, pois as dos lácteos semellan non ter eses efectos perxudiciais.

Margarina

A margarina, un produto elaborado a partir de aceites vexetais hidroxenados, atravesou o proceso contrario que a manteiga e entrou no punto de mira dos científicos. En Estados Unidos hai unha ofensiva contra o consumo de graxas trans, como as da margarina, polos seus efectos perxudiciais na saúde.

A preocupación dos consumidores pola saúde está a levar ó lanzamento de produtos como margarina sen graxas hidroxenadas, en tanto que na manteiga nos Estados Unidos xa se comercializan manteigas sen sal, sen lactosa ou ecolóxicas.

Na área mediterránea, como é o caso de España, a manteiga é un produto residual, pois a graxa por excelencia é o aceite de oliva, pero nos países do centro e norte de Europa, así como en Estados Unidos, o seu consumo, máis habitual, segue unha liña ascendente.

Prezos

A boa demanda da manteiga é un dos factores que explican os altos prezos históricos que está a acadar a súa cotización internacional, levando todo o 2017 por riba dos 400 euros cada 100 quilos, cando ata mediados do 2016 estaba en picos por abaixo de 250 euros por 100 quilos.