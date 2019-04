Nova norma para garantir a calidade do pan

O Consello de Ministros aprobou este venres, a proposta do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, un Real Decreto que establece as normas básicas de calidade para a elaboración e comercialización do pan en España.

“A normativa senta un precedente legal nas normas de calidade dos alimentos, ao introducir unha fiscalidade positiva, e que garante que os cidadáns adquiran produtos de calidade perfectamente caracterizados e etiquetados”,, destacan desde o Goberno.

Novidades da norma

A nova norma de calidade do pan contempla requisitos máis estritos para considerar un pan integral, esixíndose que o 100% da fariña empregada será integral. Para aqueles pans integrais ou doutros cereais que non estean elaborados de forma exclusiva con ese tipo de fariñas, terase que indicar a porcentaxe de fariña na etiquetaxe.

No caso de pan doutros cereais, tamén se inclúen requisitos máis estritos, establecéndose por exemplo para o pan de centeo que sexa elaborado só con ese tipo de fariña. Tamén se define o pan multicereal.

Concrétase a definición de masa nai, que se preserva a un tipo de elaboración que limita o uso de fermentos industriais, e establécense os requisitos para utilizar a denominación “elaborado con masa nai”.

Tamén se define a elaboración artesá do pan, na que debe primar o factor humano fronte ao mecánico e os requisitos que se deben cumprir para poder incluír esta mención na etiquetaxe dos produtos.

Ademais introdúcese unha nova definición do pan común, que inclúe pans elaborados con outro tipo de fariñas distintas á do trigo, permitindo así o uso de fariñas integrais, doutros cereais, pero ademais, incluirá produtos máis beneficios para a saúde, e moi demandados polo consumidor moderno, como son produtos con salvado, etc.

Baixa o IVE para todo o pan

Esta nova definición de pan común permite que a partir de agora, aplíquese un IVE reducido a moitos máis produtos que hoxe en día se consideran de consumo habitual nos fogares, como son os pans integrais, os pans doutros cereais distintos ao trigo e os pans elaborados con farelo. Desta forma e grazas á ampliación da definición de “pan común”, van beneficiar do tipo de IVE reducido (4%) máis tipos de pans que tiñan actualmente un tipo do 10%.

Así mesmo, froito das negociacións entre as distintas administracións, incluíuse unha última medida que consiste en limitar a cantidade de sal que se pode empregar para elaborar o pan común.

Consumo de pan en España

Segundo os últimos datos de 2018, o consumo medio anual por persoa e ano situouse nos 31,77 quilos. Os adultos independentes son os que teñen un consumo per cápita maior (49,37 quilos por persoa e ano). Tamén é moi alto o consumo per cápita dos retirados (48,40 quilos/persoa/ano).

Os fogares españois destinaron o 5,09% do seu orzamento para alimentación e bebidas no fogar á compra de pan. Desta forma, o gasto por persoa anual é de 76,13 euros.

Por tipos de pan, o máis consumido é o pan fresco/conxelado (80,7%), fronte ao pan industrial (pan seco e de longa duración que supón o 19,3%). As Comunidades Autónomas cun perfil máis intensivo no consumo de pan son Galicia, Andalucía e Castela A Mancha. Contrariamente, as menos consumidoras son Madrid, Cataluña e Valencia.