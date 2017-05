Mieles Anta asina contratos con apicultores galegos a entre 3 e 5 anos

Mieles Anta, a maior empresa produtora e envasadora de mel de Galicia, asinou este sábado un contrato con apicultores galegos a un prezo fixo tanto para mel como para pole ou propóleo, e cunha duracion de entre 3 e 5 anos.

A firma do contrato, o primeiro destas características en Galicia e que foi promovido pola Agrupación Apícola de Galicia, tivo lugar este sábado pola mañá nas instalacións desta empresa familiar no municipio lucense de Bóveda.

O documento foi rubricado por máis dunha vintena de apicultores das provincias de Lugo e de Ourense, todos eles inscritos na Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia, mientra que outros oito non asinaron á espera de que se inclúa no contrato unha cláusula específica para os meles monoflorais, aínda que a súa intención é incorporarse tamén a este acordo.

Segundo David Corral, fundador de Mieles Anta, “o obxectivo que perseguimos é darlle estabilidade e seguridade nos prezos aos apicultores, para que poidan traballar a varios anos vista, e para a nosa empresa ter tamén unha garantía de subministración de mel para abastecer aos nosos provedores e seguir ampliando mercados”. Non en van, e a pesar de contar con máis de 10.000 colmeas propias, a alta demanda, especialmente no exterior, obrigou o pasado ano a Mieles Anta a adquirir a apicultores galegos inscritos na IXP Mel de Galicia máis de 200 toneladas, e este ano a previsión é aumentar as compras a unhas 400 toneladas.

“Acabamos de empezar a entrar no mercado de Estados Unidos co mel ecolóxico e vemos tamén moitas posiblidades para o mel e o pole galego convencional”, recoñece David Curral.

Condicións dos contratos

Os contratos de Mieles Anta teñen unha duración de entre 3 e 5 anos, segundo prefira o apicultor, e a un prezo para o mel convencional multifloral de 3,85 euros máis Ive. Tanto o mel multifloral como o ecolóxico terán maior retribución, á espera de que se engadan estas cláusulas.

En canto aos prazos de pago, a empresa envasadora comprométese a pagar a 60 días. Tamén existe a opción de pago en man, cun desconto por pronto pago do 3%.

David Corral asegura que a intención de Mieles Anta “é seguir incoporando apicultores a este contrato, a condición de que teñan un mel de calidade e estean inscristos na IXP Mel de Galicia”. Tamén lles ofrecen asesoramento técnico e un servizo de estampado de cera para lograr as óptimas condicións sanitarias.

Este contrato, promovido pola Agrupación Apícola de Galicia e co aval da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia, faise unha realidade despois dos obstáculos da Comisión Nacional da Competencia ao contrato homologado promovido por estas dúas entidades.