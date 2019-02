Inleit, Larsa e Entrepinares copan as axudas para transformación e comercialización de produtos agrarios

A Consellería de Medio Rural ven de publicar a resolución das últimas axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios, correspondentes ao exercicio 2018 e que contaban cun orzamento de 32,3 millóns de euros.

Neste sentido, o listado está liderado polas principais industrias agroalimentarias de Galicia ou dos proxectos en marcha no sector lácteo. De feito, as 8 primeiras reciben 21,65 millóns de euros, o que supón o 67% do total das axudas.

A lista está liderada por Corporación Alimentaria Peñasanta, que recibe 4,63 millóns de euros para as súas plantas de Outeiro de Rei e Vilagarcía de Arousa; seguida por Inleit, a industria láctea que está rematando as obras da súa planta de Curtis, e que recibe 4,4 millóns. A terceira é outra industria láctea, Queserías Entrepinares, que recibe 3,66 millóns para a súa queixería de Vilalba. Seguen por importe Aceites Abril, con 2,32 millóns de euros en axudas; DairyLac, a industria láctea liderada pola cooperativa Aira, que recibe 1,1 millóns de euros; Frigolouro, a industria cárnica da cooperativa COREN, que recibe 962.000 euros e CELEGA, que sae beneficiada cunha subvención de 922.000 euros.