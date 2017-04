Galicia conta xa con 157.000 colmeas, o dobre que en 2010

O número de colmeas en Galicia duplicouse nos sete anos, pasando de 88.800 en xaneiro de 2010 a un total de 157.068 en abril deste ano, e con perspectivas de seguir incrementándose de xeito notable ao longo de 2017.

Así se pon de manifesto no Censo Apícola de Galicia da Consellería do Medio Rural, que confirma o “boom” que experimentou a apicultura en Galicia nos últimos anos, impulsada polas excelentes condicións da flora dos montes galegos, e por unha crecente demanda internacional de meles escuros de elevado valor nutricional, como o producido en Galicia. Os prezos da venda a granel, que se manteñen no entorno dos 4 euros, tamén animan aos apicultores a seguir ampliando os seus colmeares.

Ourense é a provincia galega na que máis medra a apicultura

Por provincias, destaca o tirón da apicultura en Ourense, que pasou de 29.654 colmeas en 2010 a 70.208 en abril deste ano, desbancando do primeiro posto á provincia de Lugo, que pasou de 36.397 colmeas a 45.760. O feito de que en Ourense aínda se manteñan grandes masas de flora autóctona, especialmente de castiñeiro, e que apenas estea afectada pola Vespa Velutina, explican en parte este despegue da apicultura na provincia.

A terceira provincia con maior censo apícola é Pontevedra, que pasa de 10.562 colmeas en 2010 a 22.055 en 2017. A Coruña baixa ao cuarto lugar no censo apícola de Galicia: 19.050 colmeas fronte ás 12.187 censadas en 2010. Este menor incremento explícase en parte por ser a provincia galega máis afectada pola Vespa Velutina.

Outro dos datos que se extraen é que os apicultores cada vez teñen máis colmeas, o que indica unha maior profesionalización do sector. Así, mentres o número de explotacións apícolas en Galicia aumentou dende 2010 en arredor dun 20%, o número de colmeas disparouse en case un 100%.

Velaquí os resultados da evolución do censo apícola de Galicia nos últimos anos por provincias:

Ano A Coruña Explotacións Asentamentos Colmeas Xaneiro de 2010 669 1019 12187 Xaneiro de 2016 874 1444 17982 Abril de 2017 885 1447 19050

Ano Lugo Explotacións Asentamentos Colmeas Xaneiro de 2010 1694 2257 36397 Xaneiro de 2016 1234 2073 39728 Abril de 2017 1308 2313 45760

Ano Ourense Explotacións Asentamentos Colmeas Xaneiro de 2010 740 1186 29654 Xaneiro de 2016 943 2237 63893 Abril de 2017 1109 2696 70208

Ano Pontevedra Explotacións Asentamentos Colmeas Xaneiro de 2010 290 440 10562 Xaneiro de 2016 555 936 18350 Abril de 2017 618 1920 22055

Ano GALICIA Explotacións Asentamentos Colmeas Xaneiro de 2010 3393 4902 88800 Xaneiro de 2016 3616 6690 139953 Abril de 2017 3915 7552 157068