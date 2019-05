A Festa da Troita de Oroso prevé recibir milleiros de visitantes este fin de semana

O concello coruñés de Oroso celebra este fin de semana a Festa da Troita, un dos eventos gastronómicos máis consolidados de Galicia que este ano chega á súa edición número vintetrés. Máis de 30.000 visitantes prevese que enchan as rúas do concello neste evento que foi declarado no 2009 Festa de Interese Turístico Galego.

Programa da XXIII Festa da Troita de Oroso:

VENRES 10 de MAIO

22:30 horas: FESTIVAL OROSO EN VIVO

– Orquestra Panorama

– Orquestra Ibiza

Lugar: Alameda de Góis

SÁBADO 12 de MAIO

09:00 a 13:00 horas: Campionato de pesca Adultos/as

10:00 a 13:00 horas: Obradoiros infantís

Lugar: Praza de Isaac Díaz Pardo

12:00 horas: Inauguración exposición "Son de Campo Mulleres Rurais e Comercio Local e Postos de Artesanía".

Lugar: Arredores Praza de Isaac Díaz Pardo

Lugar: Arredores Praza de Isaac Díaz Pardo

12:00 horas: Charanga os Atrevidos.

16:00 a 20:00 horas: Campionato de pesca Adultos/as.

18:00 horas: Asoc. Folklórica Lembranzas do Tambre.

Lugar: Praza de Isaac Díaz Pardo

19:30 horas: Asoc. Cultura Néboas do Cumio.

Lugar: Praza de Isaac Díaz Pardo

Lugar: Praza de Isaac Díaz Pardo

22:30 horas: FESTIVAL OROSO EN VIVO.

– Orquestra Olympus

– Orquestra Finisterre

Lugar: Alameda de Góis

DOMINGO 12 de MAIO

09:30 a 13:30 horas: Campionato de Pesca Infantil.

10:30 horas: Pasacalles.

– Charanga Os Celtas

11:30 a 13:30 horas: Mago Romarís "Ilusións ópticas".

Lugar: Praza Isaac Díaz Pardo

Lugar: Praza Isaac Díaz Pardo

12:00: Banda de Música de Arca

Lugar: Praza Isaac Díaz Pardo

Lugar: Praza Isaac Díaz Pardo

12:30: Barafunda animación de rúa Troita e pescadores

13:00: Pasacalle e baile.

Actuación: A.F. Buxos Verdes

Lugar: Alameda de Góis e arredores

13:30 horas: Pregón Popular a cargo de Antonio López Díaz, reitor magnífico da USC.

Entrega de premios e trofeos do Campionato de Pesca.

Lugar: Alameda de Góis.

Entrega de premios e trofeos do Campionato de Pesca.

Lugar: Alameda de Góis.

14:15 horas: Sesión Vermú:

– Orquestra Principal

Lugar: Alameda de Góis.

14:30 horas: Degustación

Lugar: Carpa da Alameda de Góis.

Lugar: Carpa da Alameda de Góis.

19:30 horas: Verbena:

– Orquestra Principal

– Orquestra Gran Parada

Lugar: Alameda de Góis.

En caso de mal tempo as programacións da Praza Isaac Díaz Pardo trasladaranse ao Centro Cultural.