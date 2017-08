Clun empezará este ano a exportar a China os postres de Clesa e o leite Unicla

Clun pon as súas expectativas en China e en produtos lácteos diferenciados. Este ano prevé empezar a exportar ao xigante asiático o leite Unicla e os postres lácteos de Clesa. Considera que “a marca de garantía pública Galicia Calidade é unha ferramenta estratéxica de cara ao consumidor internacional”

Cooperativas Lácteas Unidas (Clun) pon as súas expectativas de crecemento na venda de leite e de derivados lácteos sobre todo nos mercados internacionais e na aposta por produtos de valor engadido e de calidade diferenciada co selo Galicia Calidade.

A gran cooperativa láctea galega, que naceu en novembro do pasado ano a partir da integración de Feiraco, Os Irmandiños e Melisanto, prevé que este ano as exportacións cheguen a representar o 10 % do total das vendas e medren a un ritmo de dous díxitos durante os próximos anos.

Así o asegura Pablo Gómez, responsable da división de lácteos de Clun, quen asumiu esta responsabilidade despois do éxito acadado no reflotamento de Clesa, tamén propiedade das cooperativas lácteas galegas.

A cooperativa prevé facturar preto de 200 millóns de euros, e agrupa actualmente a uns 3.500 socios que producen arredor do 20% do leite de Galicia. A división de lácteos representa a metade da facturación, correspondendo 70 millóns a produtos de longa vida (leite UHT fundamentalmente) e 30 millóns a iogures e produtos refrixerados.

A exportación, clave para o futuro de Clun

Neste sentido, a estratexia de Clun para a súa división de lácteos é seguir incrementando nos próximos anos as exportacións fóra da Unión Europea. Actualmente Clun conta con tres marcas de referencia: Feiraco, a marca de leite líder en Galicia; Únicla, o seu leite premium, e Clesa, coa súa ampla gama de iogures e postres lácteos. As vendas destas dúas marcas Únicla e Clesa, veñen medrando dous díxitos nos últimos anos, repartíndose a partes iguais entre Galicia e o resto do mercado español.

Sen embargo, as principais expectativas de crecemento de Clun están fóra de España. “O consumo de leite en Europa decrece e os datos indican que seguirá baixando, pero se vemos a nivel internacional, a perspectiva é que o consumo medrará entre o 1 e o 2% anual”, explica Pablo Gómez. “Queremos apostar por ese mercado internacional con produtos lácteos diferenciados, chegar a ese mercado crecente é clave para o noso desenvolvemento”, recoñece o responsable da división de lácteos de Clun.

Dentro da aposta de Clun polos mercados internacionais, China é un dos países onde concentra maiores esforzos. O salto ao mercado chinés comezou a traballarse no ano 2015 coa apertura dunha oficina en Shanghái a través do Clúster Alimentario de Galicia, logrando hai un ano que as negociacións frutificaran cun importador de Pekín.

Pablo Gómez: “Temos grandes expectativas no mercado chinés”

“China é un país deficitario de leite e que valora moito o produto de orixe europea polas súas garantías de calidade, e por iso temos grandes expectativas nese mercado”, explica Pablo Gómez.

De feito, Clun prevé ampliar este ano a gama de produtos que envía a China incorporando a marca Únicla. Para iso están a traballar en envases innovadores que lles permitan alongar a vida dos produtos e poder salvar as distancias entre Galicia e China.

“No caso de Únicla trátase dun leite UHT premium, con galardóns polo seu sabor e a súa calidade, así como polo alto nivel de benestar animal das granxas que o producen, sendo as únicas certificadas coa ISO 22000; e todo iso require un esforzo para explicarllo ao consumidor doutros países, que estou seguro que valorará esta calidade diferenciada e nos permitirá seguir incrementando as vendas a un ritmo anual de dous díxitos”, explica Pablo Gómez.

Produtos diferenciados e benestar animal

Outra liña estratéxica na que está a traballar Clun é na sustentabilidade, no benestar das súas vacas e na redución da súa pegada de carbono, para ser líderes no sector en canto a respecto e coidado do medioambiente e do benestar animal.

A innovación permanente fan da calidade a pedra angular das súas marcas comerciais. Por todo isto, os seus produtos están avalados polos máximos recoñecementos de estándares de calidade: Galicia Calidade, Galega 100%, as certificacións ISO 9001, ISO 22.000 para as súas granxas, e a máis recente, o certificado AENOR en Benestar Animal, que deixa patente a súa aposta polo coidado dos animais como parte fundamental da estratexia para mellorar a calidade dos seus lácteos.

“Somos a única empresa que ten granxas certificadas con selo de benestar animal e ademais levamos anos investigando no desenvolvemento de envases máis ergonómicos e que reduzan a súa pegada de carbono”, afirma.

O valor engadido de ser unha cooperativa

Estas dúas liñas estratéxicas -aposta pola exportación e por produtos diferenciados- compleméntase coa posta en valor do carácter cooperativo de Clun.

“Para nós é unha fortaleza que sexamos unha cooperativa e que os gandeiros socios podan recoller os froitos e teñan un retorno a esta aposta por darlle maior valor engadido ao leite”, destaca.

Pero tamén subliña que dende o punto de vista técnico é unha fortaleza o carácter cooperativo de Clun. Pon como exemplo o leite Únicla, onde “grazas a traballar cos gandeiros podemos dirixir directamente a innovación e a través dunha alimentación diferenciada lograr un produto de alto valor engadido, recoñecido a nivel internacional”. “Unha alimentación -salienta- que simula o leite dos pastos verdes de Galicia, pero para todo o ano”.