A empresa galega Queizuar avanza na dixitalización da súa queixería

A queixería galega Queizúar, S.L., de Bama (Touro-A Coruña) iniciou o camiño cara á Industria 4.0 coa colaboración de AINIA centro tecnolóxico, desenvolvendo e implantando un sistema de axuda dixital á produción que permite guiar aos mestres queixeiros na elaboración dos queixos artesáns, facilitándolles información en tempo real e recomendándolles os parámetros adecuados cos que poder manter os estándares de calidade comprometidos.

Para Walter Moncho, de AINIA centro tecnolóxico, “esta solución permite á industria tradicional queixeira dar un salto tecnolóxico na súa dixitalización, xa que proporciona unha ferramenta para facilitar o traballo manual, no que a calidade final depende da experiencia e a interpretación da información dispoñible, o que fai que ás veces variables fóra de control non fagan posible a regularidade de produtos de alta calidade artesanal. Fronte a iso, o novo procedemento, baseado na capacidade técnica dos expertos de calidade e I+D da empresa mediante parámetros previamente establecidos, permite homoxeneizar a calidade dos diferentes lotes”.

A plataforma está formada por dous módulos diferenciados: o primeiro, orientado aos mestres queixeiros, almacena na base de datos do sistema a información en tempo real das sondas rexistradas en cada unha das fases de elaboración dos produtos, para poder repetir os mesmos parámetros en todos os procesos de elaboración. Este módulo, ademais, permite detectar as posibles irregularidades no proceso de elaboración e emitir alertas e notificacións ao persoal responsable da produción para que poidan corrixir o problema en tempo real. A través dunha interface adaptado a pantallas táctiles, o usuario recibe información en tempo real das sondas en cada unha das fases de elaboración dun lote, alertando cando se presentan desviacións significativas.

O segundo módulo, consiste nun cadro de mandos baseado en técnicas de analítica de datos e presenta un interface áxil e sinxelo no que, a través de gráficos interactivos, os usuarios de Calidade e I+D poden realizar a análise da información histórica co obxectivo de buscar patróns cos que definir os parámetros de produción cos que regularizar a calidade.

Benigno Pereira (Queizuar): “É un gran avance que nos permitirá gañar en eficiencia e calidade”

Pola súa banda, Benigno Pereira de Queizúar, S.L., sinalou que “para nós, que elaboramos queixos amparados por unha Denominación de Orixe Protexida, como o queixo Arzúa Ulloa e o queixo Tetilla, e suxeitos ás súas normas de elaboración que prohiben toda estandarización da materia prima, apostar por mellorar os nosos niveis de calidade e facelo a través do I+D+i é unha das claves do noso crecemento”. “Agora damos un paso máis da man de AINIA e aplicamos os novos sistemas TIC e as plataformas de xestión de produción ao proceso. Estamos convencidos que é un gran avance e que nos permitirá gañar en eficiencia e calidade, redundando en beneficios para o consumidor final”, subliñou.

Queizúar, S.L., e AINIA desenvolveron este proxecto no marco do proxecto de transformación dixital cofinanciado polo Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE).