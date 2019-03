Domingo para degustar a androlla e desfrutar do Entroido en Viana do Bolo

Este domingo, 3 de marzo, celébrase na vila ourensá de Viana do Bolo a Festa da Androlla, na que os visitantes poderán degustar este embutido tradicional no cocido galego desta comarca.

A degustación será ás 14:30 horas no pavillón municipal. As entradas teñen un custo de 17 euros. A comida inclúe consomé, androlla, chourizo, lacón, grelos e patacas. E de sobremesa bica, café e queimada.

A Festa da Androlla coincide co tradicional Domingo Gordo de Entroido en Viana do Bolo, que terá o seu punto central ás 12:00 horas co desfile de Fulións, Boteiros e carrozas polas rúas da vila ata a Praza Maior.

Velaquí o programa: