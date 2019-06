A Universidade de Santiago de Compostela organiza para este verán un curso sobre “Sustentabilidade do sector agroalimentario. O impacto do que comemos”.

O curso, que se celebrará do 26 ao 30 de agosto, abordará a sustentabilidade no sector alimentario desde un punto de vista global que nos permita dimensionar a problemática da industria alimentaria. Analizaranse os diversos sectores, pesca, gandería, agricultura, así como as distintas certificacións que podemos atopar no mercado.

Programa:

Día 26

9:00 a 9:30 Inauguración do curso

10:00 Importancia socioeconómica do sector agrario en Galicia.

11:30 Pausa café

12:00 A pegada cultura do sector agro-alimentario.

Día 27

9:00 a 9:30 Presentación da xornada. Variedades de sementes.

9:30 Variedades locais ou de conservación.

10:30 Híbridos comerciais.

11:30 Pausa café

12:00 Transgénicos (OGM).

Día 28

9:00 a 9:30 Presentación da xornada. Pesca sostible

9:30 Pesca artesanal.

10:30 Pesca certificada.

11:30 Pausa café

12:00 Acuicultura.

Día 29

9:00 a 9:30 Presentación da xornada. Gandería

9:30 Gandeiría extensiva e certificada.

11:30 Pausa café

12:00 Razas autóctonas galegas.

Día 30

9:00 Residuos na industria agro-alimentaria.

10:3O A economía circular na industria agro-alimentaria.

11:30 Pausa café

12:00 A pegada ecolóxica da industria agro-alimentaria.