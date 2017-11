Crónica da marcha Stop Velutina de Santiago a Bilbao para esixir solucións á administración

A Asociación Galega de Apicultura (AGA) e a Confederación en defensa da abella na Cornisa Cantábrica (CODACC) en colaboración coas organizacións asociadas organizaron do 19 ó 23 de outubro a Marcha Stop Velutina, unha marcha reivindicativa que recorreu en autobús a Cornisa Cantábrica atravesando as comunidades máis afectadas polo avispón asiático.

O autobús Stop Velutina partiu o día 19 de outubro de Santiago de Compostela para percorrer durante 5 días a Cornisa Cantábrica ata chegar a Bilbao. Durante a marcha fóronse unindo persoas e asociacións dos diferentes lugares polos que pasou, nos que tiveron lugar actos informativos coa poboación, colectivos locais, administracións e unha gran concentración abelleira en Torrelavega, coincidindo coa IX Feira Nacional Apícola, onde os recibiron as autoridades convidadas, entre as cales estivo o presidente de Cantabria Miguel Angel Revilla.

A viaxe incluíu tamén visitas apícolas e turísticas, para coñecer os lugares polos que pasou e compartir experiencias e coñecementos sobre apicultura e a loita contra a velutina.

Saída: Santiago de Compostela

O xoves 19 de outubro despois da concentración Stop Velutina diante da Xunta de Galicia en Santiago de Compostela partiu a Marcha camiño de Luarca, en Asturias. Na concentración reivindicouse a necesidade dun plan de choque urxente para frear a invasión da Vespa velutina que está poñendo en perigo o medio ambiente e a supervivencia das abellas e moitos outros insectos.

Antes de partir entregaron ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, un escrito no que se insta á Xunta a que estableza un plan de loita ordenado, centrado no trampeo preventivo, que permita reducir o número de Vespa velutina cara ao próximo ano, así como accións a longo prazo, relativas á necesaria investigación.

1ª parada: Luarca

En Luarca realizouse un acto informativo Stop Velutina na Praza do Concello, no que se implicaron as autoridades locais e amosaron o seu interese nesta loita. Pola tarde visitouse o Parque da Vida e deuse a charla: “A loita contra a Vespa velutina desde AGA”, coa participación de Isabel Vilalba, secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, que aportou una perspectiva interesante como

integrante da Plataforma Stop Velutina.

2ª parada: Xixón

No Xardín Botánico de Xixón realizouse unha xornada na que participaron preto dun centenar de persoas para tratar o grave problema medioambiental que supón esta praga que afecta de maneira directa a diferentes sectores. Representantes de AGA, ADAPAS, FAPI e outros colectivos participaron nunha mesa redonda na que se compartiron as diferentes experiencias sobre como se está enfocando a loita en Galicia e Asturias.

Tamén durante a mañá presentouse a Plataforma Stop Velutina, unha iniciativa que partiu de Galicia pero que xa se constituíu tamén en Asturias, para facer presión ante as administracións, e a trampa eléctrica, un sistema de protección dos colmeares que probou a asociación galega durante este verán con resultados satisfactorios.

Ó día seguinte deste acto xa se comezaron a ver resultados coa resposta da administración asturiana para poñer en marcha as reivindicacións presentadas. Ao finalizar o encontro, os asistentes concentráronse na entrada do Xardín Botánico, co lema “Vespa velutina, especie invasora, un problema de todos e todas” e mensaxes sobre a importancia das abellas.

3ª parada: Torrelavega

A Marcha Stop Velutina chegou a Torrelavega e foi recibida na IX Feira Nacional Apícola de Cantabria, onde se concentraron apicultores e apicultoras de toda a península, unidos na loita contra a avespa asiática.

O Presidente de Cantabria Miguel Anxo Revilla, que acudiu á inauguración da feira, escoitou a información que lle transmitiron os participantes da marcha, explicándolle a grave situación que está vivindo o sector apícola e o seu afectación ao medio ambiente e presentáronlle as reivindicacións do sector sobre como enfrontarse a este problema.

Ante esta información, o presidente expresou “que estamos ante unha situación preocupante, que está aumentando a súa gravidade co paso do tempo e que un problema desta magnitude non pode ser abordado só desde iniciativas particulares e inventos caseiros, debe ser xestionado dende as administracións superiores”. Polo tanto, sinalou que lle fará chegar estas reivindicacións á Ministra de Agricultura e Medio Ambiente Isabel García Tejerina e comprometeuse a visibilizar o problema nas súas próximas aparicións televisivas.

A Marcha Stop Velutina deu comezo á sesión de relatorios coa presentación da marcha e os seus obxectivos, coa intervención de parte das asociacións que están colaborando para levar a cabo a iniciativa. Os representantes da Marcha insistiron na importancia da unión de forzas e intercambio de información que se está conseguindo con esta iniciativa. Ademais, a Asociación Galega de Apicultura presentou a trampa eléctrica, un sistema de protección dos colmenares que están divulgando na ruta da Marcha pois consideran que é de gran utilidade para diminuír os ataques á abellas.

As Plataformas Stop Velutina de Galicia, Asturias e Cantabria, presentaron tamén as súas peticións durante as charlas, que son fundamentalmente presionar á administración para que cumpra coa súa obrigación na xestión deste problema.

4ª parada: Vitoria

O domingo, a Marcha Stop Velutina realizou en Vitoria unha concentración en diferentes puntos emblemáticos da cidade co lema “Vespa velutina, un problema de todos e todas”. Para terminar, tivo lugar un encontro no Museo Artium no que se presentaron as diferentes experiencias e ferramentas para a loita contra a Vespa velutina por parte da Asociación Galega de Apicultura e o Departamento

de Medio Ambiente da Diputación Foral de Álava.

Laura García, asesora xurídica de AGA, presentou as reivindicacións da asociación galega para facer fronte a esta problemática. Insistiu na importancia do trampeo preventivo primaveral para reducir o número de velutinas durante o verán e a investigación, como fonte de información sólida para coñecer mellor a este especie exótica e para a obtención de novas ferramentas eficaces que permitan reducir os danos que causa a avespa asiática e frear a súa expansión. Para iso é fundamental contar con financiamento por parte dos organismos públicos e denunciou a falta en Galicia dunha partida orzamentaria única.

García insistiu na importancia da colaboración entre as diferentes asociacións e as administracións, que precisamente se consigue grazas a iniciativas como a Marcha Stop Velutina. Para explicar como está a situación en Álava, Joseba Carreiras presentou datos sobre o avance do tártago asiático e os resultados de varios estudos sobre a súa evolución. Destacou a súa rápida expansión, ante o cal a Deputación decidiu realizar un trampeo controlado durante o 2016 para estudar a súa eficacia, do que obtiveron resultados significativos e alentadores.

5ª parada: Bilbao

Tivo lugar un encontro coa asociación BAMEPE e técnicos da Diputación en Bilbao, que expuxeron os plans de actuación que se están levando a cabo en Bizkaia. Regreso a Galicia Ó regreso da marcha a Galicia o autobús Stop Velutina continuou percorrendo as estradas de Galicia levando consigo a súa mensaxe.

“A marcha rematou pero a acción Stop Velutina continuará xa que a loita contra a velutina non pode parar”, conclúen dende Aga.