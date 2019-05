As cereixas e o aceite, protagonistas de novo esta fin de semana en Ribas de Sil

N

Fai oito anos o colleiteiro Miguel Ángel Rodríguez González encargou un estudo ao Sindicato Labrego Galego para coñecer as variedades de oliva que producían as oliveiras centenarias que a súa familia ten en Figueiredo, en pleno corazón de Ribas de Sil.

Desde entón Miguel Ángel Rodríguez apostou intensamente pola produción desas oliveiras e abanderou un proxecto de recuperación de árbores centenarias e de plantación de novos exemplares sempre respetantdo a mesma variedade. Na actualidade conta con 1.020 oliveiras, 480 recuperados e o resto de nova plantación

Cultívanse dous tipos de oliva únicas en España, as variedades mansa e brava, pero o seu aceite segue sen un distintivo que acredite a súa orixe.

No val formado polos ríos Sil e Bibei as oliveiras e as cerdeiras producen desde hai centos de anos aceite e cereixas dunha calidade dificilmente lograda en ningún outro lugar. Estas dúas producións tradicionais estanse a recuperar nos últimos anos na zona e os días 9 e 10 de xuño serán as protagonistas da dezaseis edición da Festa da Cereixa e do Aceite de Ribas de Sil.

A praia fluvial de San Clodio é o marco onde se desenvolve esta celebración, que cada ano conta con máis visitantes. No evento participarán 30 expositores, que porán á venda 2 toneladas de cereixas e uns 500 litros de aceite. Tamén haberá dispoñibles nos stands outros produtos típicos da comarca, coma o mel, marmeladas, os derivados da cantaña, viños e licores ou queixos. O programa da festa inclúe ademais actividades para todos os gustos como música, pintura, títeres, demostración de artesanía ou fútbol.

Pero os principais reclamos son sen dúbida os dous produtos agrícolas tradicionais deste concello lucense, que conta cunhas 500 hectáreas adicadas a estes cultivos de froiteiras e oliveiras. Nesta época do ano, cando a maduración das cereixas chega ao seu momento óptimo para ser recollida, os colleiteiros de Ribas de Sil apañan o froito e aproveitan a festa organizada polo Concello para darlle unha saída ao excedente. Poranse á venda, coma cada ano, uns 2.000 quilos de cereixas producidos en distintos lugares do concello, como Casares, Peites ou Figueiredo.

Na festa comparte protagonismo coas cereixas o aceite, elaborado de xeito artesanal nesta zona desde hai máis de 2.000 anos. A produción mantívose para autoconsumo nas casas durante séculos até que desde fai uns anos produtores coma Miguel Ángel Rodríguez apostaron pola recuperación das abandonadas oliveiras centenarias da zona. Logo de anos analizando o comportamento das distintas variedades autóctonas e de abrir camiño en canto aos aspectos técnicos da produción, elaboración e comercialización, hoxe Miguel ten 8 hectáreas de olivares das variedades brava e mansa e 2 de cerdeiras onde tamen predominan as variedades autóctonas (napoleónica, da onza ou blanca). A súa produción está certificada polo Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia e comercialízaa baixo a denominación CentoxCento Figueiredo. O seu zume de oliva e as esferificacións elaboradas a partir del causaron sensación na última feira Alimentaria de Barcelona e entre as perspectivas de crecimento da súa empresa está o de triplicar a facturación nos vindeiros anos, a medida que as novas plantacións feitas comecen a producir.

Recuperación da produción

Coma Miguel, outros veciños de Ribas de Sil animáronse nos últimos anos a recuperar as súas oliveiras e cerdeiras, apostando por un produto diferenciado e de calidade que tamén se reflicte no prezo. Entre os incentivos á recuperación destas actividades está sen dúbida a celebración da propia Festa da Cereixa e do Aceite como ferramenta de potenciación e posta en valor dos produtos e as produccións locais.

Desde o Concello de Ribas de Sil, Roberto Castro, tenente alcalde e organizador da cita do 9 e 10 de xuño, destaca que “despois de quince edicións desta festa o noso concello é máis coñecido e os nosos productores e artesáns teñen unhas datas nas que poden comercializar os froitos do seu traballo”. “Levamos un longo camiño percorrido nesta festa de exaltación dos nosos productos, en especial da cereixa e do aceite, que queremos seguir potenciando como recurso económico da zona e como fonte de ingresos ou complemento económico da poboación local”, explica.

Desde o Concello afrontan “con forza e ilusión” esta nova edición da Festa da Cereixa e do Aceite, tentando aportar o seu gran de area para sacar adiante a economía local, e invitan a todas aquelas persoas que queiran probar unhas cereixas únicas e ecolóxicas que medran no microclima de Ribas de Sil, a achegarse á localidade na segunda fin de semana de xuño para disfrutar de dous días cheos de actividades na fermosa praia fluvial de San Clodio.

Xeocamping a carón do Sil

Ademais da potenciación da actividade agraria e a produción local, a Festa da Cereixa e o Aceite ten tamén como obxectivo dar a coñecer o fermoso paraxe natural da praia fluvial de San Clodio, onde se celebra a festa. Este lugar constitúe un fermoso espazo de lecer que ofrece moitas actividades para realizar en familia durante as tardes de primavera e verán e o enfoque lúdico da cita dos días 9 e 10 de xuño busca potenciar este enclave, que representa o reclamo turístico máis importante do municipio.

Entre os plans do Concello para a potenciación da praia fluvial de San Clodio como referente turístico da zona sur da provincia de Lugo está a construción neste lugar dun Xeocamping municipal nun espazo de máis de 7.000 metros cadrados, con capacidade para dar aloxamento a perto de 100 persoas en tendas de campaña e nos oito bungalows cos que contará. Será o primeiro camping da Ribeira Sacra e dará servizo tanto aos visitantes tanto desta comarca como da do Courel e prestará aloxamento tamén aos peregrinos do Camiño de Inverno, unha variante do Camiño de Santiago recoñecida recentemente como ruta xacobea, así como aos visitantes do futuro territorio do Xeoparque da comarca de Quiroga unha vez finalice o actual proceso e sexa recoñecida como tal pola Unesco esta zona cunha importante riqueza xeolóxica e mineral explotada xa na época dos romanos.

O inicio das obras de construción do Xeocamping de Ribas de Sil conta cun investimento total de 700.000 euros, aportados na súa meirande parte polo Concello con cargo a fondos propios. A súa ubicación permitirá ampliar ademais disfrutar de multitude de actividades á beira do río Sil, ampliando deste xeito o espazo de lecer actual da praia fluvial de San Clodio e ofrecendo instalacións complementarias. Este é o marco inmellorable no que se desenvolve a Festa da Cereixa e do Aceite.