Castroverde celebra o 12 de agosto a súa Feira de Artesanía e Gastronomía

Ademáis contará con degustacións gastronómicas e moito máis, xa que d urante todo o día haberá o bradoiros artesanais nos que se poderá participar a calquera hora do día e d emostración ao vivo de oficios tradicionais. Porque xunto coa variedade, outro dos aspectos máis destacables desta celebración é a participación. Durante todo o día os asistentes poden asistir ás demostracións de oficios en vivo e mesmo animarse a probar coa olería, a cestaría ou a confección de instrumentos musicais. A Feira de Artesanía de Castroverde é un evento para desfrutar das tradicións, dos oficios de sempre: o cesteiro, o oleiro, o panadeiro, a teceira, etc.

Participan obradoiros, artesáns, distintos establecimentos e veciños da vila, que se implican na organización das distintas actividades que complementan a feira en si, como a c oncentración de motos e coches clásicos, que p ola mañá realizarán un percorrido pola vila de Castroverde, desfiles de moda e unha gala de maxia a cargo dos ilusionistas Pedro Bugarín, Owy e Manuel Lamas. Durante todo o día, distintos grupos de música de Castroverde e de concellos veciños como Pol animarán a xornada e porán a parte festiva á feira.

O campo da feira, un entorno con moito encanto

A Feira de Artesanía de Castroverde, que chega este ano á súa edición número 13, celébrase desde o 2005 nos pendellos da feira de Castroverde, na área recreativa Veiga do Olmo. O lugar en si supón un atractivo espazo restaurado e situado a carón do río e dunha carballeira onde se pode, por exemplo, comer o polbo ou descansar.

Castroverde é un concello da provincia de Lugo que mantén aínda unha importante actividade agrogandeira e celebra a súa feria tradicional en domingos alternos durante todo o ano. O emprazamento fai que sexa unha das feiras con máis encanto da provincia de Lugo.

Programa

10:00 horas – Apertura da feira ao público

11:00 horas – Obradoiros artesanais de olaría, cestaría, de latón cerámica, feltro e de instrumentos musicais. Poderase acceder a eles ó longo de todo o día

12:00 horas – Recepción de autoridades e inauguración da feira. Actuación da Asociación Cultural e Musical Zuncurrundullo, de Castroverde. Percorrido polo recinto feiral

12.30 horas – Presentación do libro “El caballero Verde” (Novela histórica do S. XIV ambientada no castelo de Castroverde) a cargo do escritor Ricardo Polín

13:00 horas – Degustación dunha cata de cervexa galega elaborada de forma artesanal, por cortesía de Cervexas Píntega

13.30 horas – Desfile de moda organizado por María Nogueira

– Colección Adeus, Marey by Sergio Marey

– Vestidos e complementos, September Clementina

– Vestiario imaxinario, Cestería Viva-Lola Tourón

– Colección inspirada en Frida Khalo, Fabiolo

14:00 horas – Pregón a cargo do publicista Castroverdense Jose Enrique González Muñoz

14:30 horas – Actuación da charanga Tuba e Dalle, de Rábade. Xantar típico galego

17:30 horas – Actuación musical Leña Verde, de Pol

19:00 horas – Actuación teatral co espectáculo “Duncan de Palleiro” a cargo da compañía Lila Teatro no recinto das piscinas municipais