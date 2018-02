A arpa eléctrica é máis eficaz que as trampas con cebo para protexer as colmeas fronte á velutina

A arpa eléctrica é un sistema moito máis eficaz e selectivo que as trampas con cebo para protexer as colmeas fronte aos ataques da vespa velutina.

Así se conclúe nun estudo realizado pola Universidade de Vigo e a Universidade de Santiago de Compostela, co apoio da Xunta de Galicia, e que foi presentado este sábado en Arzúa no Día do Apicultor da Asociación Galega de Apicultura (AGA).

En canto á selectividade, ou porcentaxe de avespas asiáticas que se atrapan sobre o total de insectos que caen nas trampas, a directora do estudo, a investigadora Sandra Rojas, explicou que “mentres que as trampas con cebo só capturan unha media dun 1% de vespas velutinas, co impacto sobre o medioambiente que isto supón, coa arpa eléctrica o 68% dos insectos atrapados son Vespa Velutina, sendo os restantes outras avespas, bolboretas, moscas, abellas…etc.”.

O estudo, realizado no ano 2017 en 10 colmeares da comarca do Val Miñor, tamén analizou a efectividade da arpa eléctrica. A conclusión é que “nos primeiros 5 metros a cada lado da arpa eléctrica reduciuse a presión da avespa asiática, sendo a actividade de pecoreo das abellas maior canto máis preto se atopen as colmeas da arpa eléctrica”, explicou Sandra Vermellas.

Recomendacións para utilizar a arpa eléctrica

Por último, a directora do estudo recomendou para mellorar a efectividade da arpa eléctrica cambiar a localización das trampas cada 2 ou 3 semanas, colocar mallas por encima ou nos laterais para obrigar ás avespas asiáticas a pasar pola arpa ou observar as zonas do colmenar máis atacadas.

Así mesmo, recoméndase desde inicios de agosto colocar reductores de entrada nas piqueiras, para evitar que as Velutinas poidan entrar dentro das colmeas.

Por último, e non menos importante, aconséllase colocar a arpa eléctrica a partir do mes de xuño para evitar que as abellas raíñas ou os abázcaros caian na mesma durante a época de apareamento.