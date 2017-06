Apicultores galegos perfeccionan a arpa eléctrica como método eficaz para loitar contra a Avispa Asiática

Apicultores do GOI de AGA presentando as melloras da arpa eléctrica en Arzúa

O Grupo Operativo de Innovación da Asociación Galega de Apicultura (Aga) presentou este sábado en Arzúa os seus avances no deseño da arpa eléctrica, un dispositivo que protexe de forma eficaz e máis selectiva os colmenares dos ataques da Vespa Velutina durante o verán.

Ata agora non existía un sistema de protección eficaz, selectivo (as trampas con líquido atrayente capturaban ata un 90% de insectos doutras especies) e alcanzable para os apicultores que protexese ás colmeas dos ataques da Vespa Velutina durante o verán. E é que entre os meses de xullo e setembro a avespa asiática dezma os colmeares, con perdas de ata o 40%, para cazar abellas coas que proporcionará proteína ás súas larvas.

A arpa eléctrica presentouse como unha solución eficaz, a partir dun estudo realizado pola Asociación Galega de Apicultura (Aga), reducindo a niveis moi baixos os ataques do tártago asiático. O principio técnico é o dunha arpa rectangular, duns 1,6O metros de alto por 0,8 de ancho, cuxos fíos de metal levan unha carga eléctrica. A separación entre os mesmos, de 4 centímetros, permite pasar ás abellas pero non á Vespa Velutina, que recibe unha descarga que a deixa aparvada, caendo a un recipiente con auga situada por baixo da arpa e no que afogará .

Con todo, o prezo das que se venden comercialmente (uns 600 euros) e o feito de que precisen dun enchufe de corrente preto limitaba notablemente o seu uso en Galicia.

Neste sentido, Aga decidiu o pasado mes de febreiro financiar cos seus propios fondos a creación dun Grupo Operativo de Innovación para estudar e mellorar o uso da arpa eléctrica para a protección das colmeas fronte á Vespa velutina. Solicitaron tamén unha subvención da Consellería do Medio Rural para innovación agraria.

As súas conclusións foron presentadas este sábado en Arzúa no marco da Mostra Galega de Apicultura.

A grandes liñas os principais avances son:

-Un dos aspectos máis importantes é que se deseñou un sistema de alimentación autónomo con placas solares que alimenta cunha corrente eléctrica de entre 600 e 1000 voltios á arpa eléctrica, suficiente para aparvar á velutina, pero que non supón un risco de xerar faíscas, e por tanto de incendios. Aínda que pode fornecer electricidade a ata 20 arpas, recoméndase non conectar ao mesmo máis de 5 arpas, para evitar que se desactive todo o sistema de protección en caso de curtocircuíto (por exemplo se unha avespa queda atrapada no arpa facendo masa). Este sistema de alimentación é estanco, co que pode esta á intemperie, e pódese separar mediante un cable do colmear para garantir que recibe a maior cantidade de luz solar posible.

Ademais, ao ter disposición de 180 graos, as placas solares garanten a subministración de corrente soamente desde o amencer ata o anoitecer, cando está activa a Vespa Velutina, evitando que durante a noite caian en arpa eléctrica insectos nocturnos.

-Prezo asumible: Estímase que o material para construír a estrutura da arpa pode roldar os 23 euros (pvc dos tubos, fío, tuercas e barras de aceiro inoxidable nas que se enrolan os fíos).

A parte da fonte de alimentación por placa solar é máis cara (ao redor duns 50 euros), moito menos en todo caso que os 600 euros do modelo comercial. O grupo de innovación de Aga considera que encargando os materiais en conxunto a China sairían moito máis asequibles e, coa axuda dunha rede de informáticos repartida por Galicia, poderíanse construír as fontes de alimentación a un prezo asumible.

-Fiado individual: Con respecto á arpa comercial, outro avance é que cada liña de fíos da arpa é individual, mellorando o tensado da estrutura, á vez que facilita o cambio de fíos rotos e garántese a mesma tensión eléctrica en toda a superficie da arpa.

-Para a construción da estrutura utilizan tubos de PVC, máis manexables para o seu transporte, de menor custo e resistentes ás inclemencias do tempo.

-Pódese facer en casa: O obxectivo de Aga é que “cada apicultor poida construír a súa arpa na súa casa”. Neste sentido, este sábado xa impartiu en Arzúa un taller para a construción da arpa eléctrica.

Ao longo dese mes de xuño, Aga enviará aos apicultores un manual con instrucións técnicas detalladas para que a constrúan eles mesmos, así como información sobre como facerse coas placas solares e os dispositivos electrónicos da fonte de alimentación.

O obxectivo é estender este verán o seu uso nos colmenares galegos

Tras ser testado con éxito o modelo comercial o pasado verán por varios apicultores de Aga, o obxectivo é que con esta versión perfeccionada e moito máis alcanzable o seu uso esténdase este ano a un maior número de colmeares que sofren os ataques da Velutina.

Por outra banda, os membros do Grupo Operativo de Innovación de Aga recoñecen que é necesario avanzar no estudo da mellor disposición da arpa e do seu número no colmear. De momento, as conclusións preliminares indican que se deben instalar 1 arpa por cada 5 ou 10 colmeas, en fila diante e en perpendicular ás filas de colmeas. Débense colocar uns 50 centímetros por diante da piqueira e a unha altura duns 40 centímetros por encima da mesma.

Por último, os investigadores de Aga tamén aclararon que o uso de harpa eléctrica desaconséllase totalmente para protexer caixas de fecundación de raíñas, pois polo seu tamaño atraparíaas ao realizar o voo.

Velaquí un vídeo dun dos membros do Grupo Operativo de Innovación de Aga que participou na mellora da arpa eléctrica: