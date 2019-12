Aberto o prazo de solicitude dun total de 26 postos da Praza de Abastos e do Mercado Municipal de Lugo

O Goberno municipal pretende converter este espazo nun referente do casco histórico. As persoas interesadas poderán presentar as súas ofertas até o 20 de xaneiro

O Concello de Lugo vén de abrir o prazo de presentación de solicitudes para optar a un total de 26 postos de venda na Praza de Abastos e no Mercado Municipal Quiroga Ballesteros. As persoas interesadas poderán presentar as súas ofertas até o 20 de xaneiro. As bases onde se recollen as condicións de adxudicación foron publicadas no BOP do 29 de novembro de 2019.

As persoas ou empresas interesadas poderán optar a un total de 26 postos, 13 na Praza de Abastos e 13 no Mercado Municipal, ademais de 4 cámaras frigoríficas e 4 almacéns. A adxudicación terá unha vixencia de 25 anos. No portal web municipal e na Plataforma de Contratación do Sector Público poden descargarse os pregos técnicos e administrativos, onde se establece a documentación que é necesario presentar.

O prezo actual é de 13,18 euros por metro cadrado ao mes. Polos almacéns páganse 2,40€/metro cadrado e polas cámaras frigoríficas 4,48€/metro cadrado

Entre os 26 postos, que sairán a esta nova oferta, están os 5 do Mercado Municipal e 6 da Praza de Abastos que foron concedidos entre o 4 de maio de 2012 e o 13 de novembro de 2013 por un prazo de dous anos, que foi prorrogado dous anos máis, e cuxa concesión actualmente está caducada. “Estes postos sairán á oferta pública, e poderán presentarse para ocupalos tanto as persoas que os ocuparon durante estes anos, ás que se lles contará a antigüidade, como novas ofertas”, explicou a concelleira de Participación e Servizos para a Veciñanza, Cristina López.

A edil responsable explicou que os prezos a pagar polos espazos rexeranse polo artigo 3º da Ordenanza Fiscal municipal número 114, reguladora da taxa pola prestación do servizo de mercado, vixente en cada momento. Na actualidade os postos fixos pagan 13,18 euros por metro cadrado ao mes, 2,40 euros/metro cadrado polos almacéns e 4,48€/metro cadrado polas cámaras frigoríficas.