11 empresas agroalimentarias galegas seleccionadas para mellorar a súa imaxe no mercado

Bico de Xeado (xeados), Kalekói e Granxa Casa dá Fonte (iogures), Melsacra e El Colmenar de Sara (mel), EMDEZA (elaborados cárnicos), Nela Gourmet (marmeladas artesás), Faro de Burela (conservas), Licores Pousa (licores), Bodegas Cunqueiro (viño) e Esmorga (cervexa tradicional) son o once marcas beneficiarias do “Programa 360° de Mercadotecnia e Comunicación”, impulsado polo Centro Tecnolóxico da Carne-CTC en colaboración coa axencia de comunicación galega MISUQUI, para mellorar o posicionamento de produtos e aumentar a súa competitividade no mercado.

O servizo, que arrincou en outubro e conclúe en febreiro de 2020, inclúe o deseño do plan de mercadotecnia e comunicación anual para cada unha delas e acompañamento personalizado para a súa implementación. O “Programa 360° de Mercadotecnia e Comunicación” é unha acción do proxecto transfronteirizo INTERNOVAMARKET-FOOD cofinanciado por Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER no marco do programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP).

As xornalistas galegas á fronte de MISUQUI, Mireia Suárez e Julia Tábora, indicaron que ningunha empresa debe prescindir dunha estratexia de mercadotecnia e comunicación, xa que se trata dunha ferramenta elemental para sobrevivir e ser competitiva no mercado.

Ademais, sinalaron que “esta iniciativa do CTC servirá para fortalecer ás pemes e preparalas para os retos, moitos deles relacionados co ámbito dixital, aos que teñen que facer fronte no seu día a día”. Doutra banda, puntualizaron que “a través destes recursos tamén se contribúe a dar visibilidade á marca Galicia no exterior, xa que un bo número destes plans están orientados a promocionar produtos noutras comunidades autónomas e tamén no ámbito internacional”.

Accións concretas e resultados

Tras unha primeira fase, na que se entregou a cada peme un plan a medida con accións de blended mercadotecnia e comunicación corporativa orientadas a mellorar a súa identidade gráfica, optimizar os seus contidos nas redes sociais, mellorar o seu posicionamento en buscadores ou achegarse aos seus clientes a través de ferramentas como o videoblogging ou o streetmarketing, dará comezo a segunda fase, na que as empresas poderán implementar o plan e medir os resultados conseguidos con esta iniciativa, a través de sesións de tutorización que se estenderán até febreiro de 2020.